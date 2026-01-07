奶粉回收｜雀巢熱線長期不通　家長憂無奶餵哺　有人連夜超市搶購

食安中心昨日（6日）公布，雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次可能曾使用含微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並作出預防性回收。



消息一出，有家長在網上留言稱，發現家中奶粉為受影響批次，隨即趕赴超市搶購，幸好成功買到奶粉。有家長今早（7日）向《香港01》表示，一直未能接通雀巢公司的熱線，感到十分徬徨，而且擔心沒有奶粉餵哺其3個月大小孩。記者今早亦在雀巢辦公時間內致電其客戶服務熱線三次，惟一直未曾成功接通。港九藥房總商會則指，事件對本港奶粉供應未有大影響。



雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次可能曾使用含微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並作出預防性回收。。（資料圖片/廖雁雄攝）

雀巢嬰幼兒配方奶粉有批次涉含微生物蠟樣芽孢桿菌，消息昨夜公布後，不少家長立即檢查家中奶粉有否受影響，有家長在社交媒體分享，指發現家中存貨全部為受影響批次，知悉有關消息後半小時，便趕赴超市購買奶粉。該名家長趕抵超市時，職員告知已打烊，幸好向對方解釋後，該職員指「BB好重要」，便讓家長購買奶粉。

該名家長又補充指，雀巢客戶服務熱線一直未能接通，質疑是否只能等消息。其帖文下有不少家長留言，指家中同樣有受影響批次的奶粉，有家長小孩已飲了數罐，更有家長指小孩飲用後「即屙」。

另外，有家長今早向《香港01》反映，指其3個月大小孩飲用雀巢一號配方奶粉，今早9時前致電雀巢客戶服務熱線，但無人接聽，令她感到徬徨。

藥房總商會：奶粉供應未見緊張

雀巢今日在網頁指，受影響顧客可致電其客戶服務熱線2599 8874 (星期一至星期五早上9時至下午7時30分，星期六、日及公眾假期除外)，或帶同完整或已開啟產品直接退回購買處，以安排退款。記者今早11時左右亦嘗試致電該熱線，共撥打了3次，但都無人接聽。

港九藥房總商會則指，目前本港奶粉供應未見緊張，今早亦只有一名顧客曾查詢奶粉事宜。理事長林偉文指，雀巢回收奶粉一事對供應影響不大，而且香港已有充夠經驗去應付。他又強調如客人有需要，他們會即時安排更換；暫時仍未收到雀巢等通知。