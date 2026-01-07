免試簽駕照改網上派籌　終結排隊亂局　本地代辦公司員工：好開心

近期金鐘統一中心每晚有數十人通宵露宿排隊，等候翌日上運輸署辦理申請免試簽發香港正式駕駛執照。今日（7日）下午4時多，統一中心外已有約100張排隊人士霸位用的椅子。



不過，運輸署下午6時多宣布，下周一起實施網上派「電子即日籌」，明日（8日）起不再現場派籌，排隊已沒有用。不少人執拾東西離開，有本地代辦公司員工直斥內地人違法在港工作，導致自己需要24小時地排隊，更有同事因而病倒。鬧劇終於完結，她表示「好開心，今晚去慶祝」。



下午4時多，統一中心外已有約100張排隊人士霸位用的椅子。（洪戩昊攝）

同一位置下午7時多的情況。（洪戩昊攝）

運輸署下午6時多宣布實施「電子即日籌」後，有運輸署職員向排隊人士派發紙本新聞公報。不少人執拾東西離開，大部分人拒絕受訪。

運輸署下午6時多宣布實施「電子即日籌」後，有運輸署職員向排隊人士派發紙本新聞公報。（洪戩昊攝）

本地代辦公司員工感逼連累要24小時排隊 有同事因而病倒

本地代辦公司員工陳小姐直斥內地人違法在港工作，更經常與人起爭執，繼而有肢體衝突，「接受啲雙程證嘅人嚟（排隊）辦證，政府都有問題啦。」她指自己近兩日也是24小時地排隊，更有同事因排隊病倒，「全部都係老人家嚟。唔通後生肯同你做咩，大陸嗰啲後生就會落嚟做。」

即使網上辦證可能會更難預約，她則說：「唔關我事㗎喇，起碼我唔使喺度吹風呀！」被問及今晚不用再排隊的心情，她則說：「好開心，今晚去慶祝。」

本地駕駛學院員工：俾黑工害到雞毛鴨血

一名本地駕駛學院員工亦指新政策「梗係好啦」，因為她的公司本身有代學生辦證服務，但近日每日早上也有中介帶80多名內地人南下排隊，令她也需要通宵排隊。她直言「俾佢哋害到雞毛鴨血」，指有新政策後「我終於可以瞓覺，終於可以喺正常時間返工」。

她指，現場有消息指有執法人員今日曾到場執法，令很多黑工離開。

本地人奇招排隊 僱用鐘點清潔工代排隊

未知是否因有人執法，今日下午4時多，現場雖然還有約100張排隊人士霸位用的椅子，但只有零星本地人在場。其中一名排隊人士陳女士表示，自己是一名鐘點清潔工，受本地人僱主所託，到場幫忙排隊。運輸署未宣布實施「電子即日籌」時，她原本預計需排至明早，期間會回家休息。她說已經67歲，不能長時間工作，排隊所得酬勞亦只是買東西吃的錢。

67歲鐘點清潔工陳女士受僱排隊。（洪戩昊攝）

下午4時多，現場還有約100張排隊人士霸位用的椅子，更有行李箱、抱枕等。（洪戩昊攝）

本地男子受朋友所託到場辦手續 看見誇張排隊情況後即離開

另有一名本地男子原受朋友所託到場辦理手續，到場後看到誇張情況後立即決定離開。他的朋友明天才到港，故託他幫忙辦理手續。他雖然知道有很多人排隊，但沒料到這麼誇張。他看到情況後立即致電朋友，表示不會排通宵，「揸少幾日唔使死㗎嘛！」