免試簽駕照申請現通宵排隊亂象　運輸署：3月推全面網上預約系統

近期金鐘統一中心每晚出現數十人通宵露宿排隊，等候早上辦理申請免試簽發香港正式駕駛執，照情況每下愈況，運輸及物流局今日（6日）敦促運輸署盡快提出短期改善方案，在3月前推出優化網上預約服務。署方晚上表示，會從速考慮短期改善方案處理排隊現象，並正進一步優化申請程序，預約系統會擴容增量，系統提升已進入後期測試階段，預計有關措施將於今年3月推出，屆時預約可以全面在網上進行，會於推出約兩星期之前公布有關詳情。



早上約7時30，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（董素琛攝）

連輸及物流局要求運輸署盡快提出短期改善方案 杜絕有人濫用派籌機制

申請免試簽發香港正式駕駛執照，即俗稱「吸牌」手續，過去五年需求持續上升，近月因應「粵車南下」政策，需要申請在港駕駛的內地駕駛執照持有人人數飆升。去年有84,493宗，為近五年新高，當中89%、75,312宗為持內地駕駛執照。

針對近期申請亂象，包括人龍排通宵、有人收款代辦及聘用長者排隊取籌、甚至內地中介以黑工身份派員來港代申請，情況持續惡化。

連輸及物流局局長陳美寶今日在視像會議中，要求運輸署署長李頌恩盡快提出短期改善方案，處理排隊現象，以杜絕有人濫用派籌安排的不理想情況；陳又敦促運輸署在3月前推出優化的網上預約免試簽發櫃位服務，讓預約可以全面在網上進行。

運輸及物流局局長陳美寶今日與運輸署署長李頌恩舉行緊急視像會議，要求盡快提出短期改善方案。（運輸及物流局 Facebook 圖片）

運輸署：會從速考慮短期改善方案處理排隊現象

運輸署表示，一直採取多項措施，改善牌照事務處輪候取籌辦理免試簽駕照申請情況，以杜絕有人濫用派籌安排，位於金鐘統一中心的香港牌照事務處已派員加強巡查，維持輪候取籌的秩序，已提升派籌系統以加強核對身份，阻截籌號轉讓情況，所有代辦人士在領取即日籌時，須於系統同時輸入其個人和各申請人的身份證明文件號碼，有關資料會列印於其籌號，以遏止憑籌號即場招攬生意。

署方又說，櫃位人員在處理申請時會核對籌號持有人及申請人資料，當發現資料不符，該籌號所有有關申請一概不會受理。

運輸署稱，會從速考慮短期改善方案，處理排隊現象，並持續檢視措施的成效，適時優化。

系統提升已進入後期測試階段 3月推出全面網上預約安排

運輸署又表示，正進一步優化「免試簽發」申請程序，擴容增量，推出新措施便利市民，處理日益增加的需求。其中正積極提升網上預約系統，加強身份認證，要求申請人在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。

署方稱，系統提升已進入後期測試階段，預計有關措施將於今年3月推出。屆時處理「的櫃位服務會擴展至其餘三間牌照事務處，並增加預約名額，預約可以全面在網上進行，會於新措施推出約兩星期之前公布有關詳情。

運輸署並會積極研究利用人工智能技術處理「免試簽發」申請程序，便利申請人提交申請，減少透過代辦提交申請的需要。

李小姐打算由早上10時30分起排隊，輪候明天「吸牌」的早上籌，當時隊伍有約30人。（董素琛攝）

