免試簽駕照亂象　陳美寶指示運輸署先推改善方案　首季設網上預約

運輸署金鐘牌照事務處排隊黨取籌辦理俗稱「吸牌」的「免試簽發香港正式駕駛執照」亂象惡化，排隊黨由過往清晨「出動」，改為在大街上通宵露宿，當中大部分疑似為內地黑工，今早（6日）10時半，便有人排隊輪候明日（7日）上午籌。



運輸及物流局表示，「一直密切關注」運輸署牌照事務處的運作情況，局長陳美寶今日與運輸署召開緊急視像會議，要求盡快提出短期改善方案，並敦促繼續提升網上預約系統，在3月前推出優化的網上預約免試簽發櫃位服務。



運輸及物流局局長陳美寶今日與運輸署召開緊急視像會議，要求盡快提出短期改善方案。（運輸及物流局 Facebook 圖片）

1月5日晚上十時多，在金鐘道統一中心外，數十個排隊黨通宵露宵排隊領取運輸署「吸牌」籌號。（林遠航攝）

陳美寶今午聯同常任秘丘卓恒與運輸署長召開緊急視像會議

運輸及物流局表示，一直密切關注運輸署牌照事務處的運作情況，局長陳美寶強調署方應善用科技，提升效率，做好配套，便利需使用服務的人士。陳美寶今午（6日）聯同常任秘書長丘卓恒與運輸署署長李頌恩召開緊急視像會議，敦促署方進一步優化處理程序。

1月6日早上約7時30，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（董素琛攝）

陳美寶敦促運輸署3月前推出優化網上預約免試簽發櫃位服務

陳美寶要求運輸署盡快提出短期改善方案，處理因「免試簽發」申請而出現的排隊現象，以杜絕有人濫用派籌安排。另外，她亦敦促署方繼續提升網上預約系統，在3月前推出優化的網上預約免試簽發櫃位服務，讓預約可以全面在網上進行，申請人同時可以上載證明文件核實資格，相關櫃位服務亦會在全港四間牌照事務處適用。

署方較早前回覆《香港01》查詢指，正積極提升網上預約系統，加強身份認證，要求「免試簽發」申請人在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。系統提升已進入後期測試階段，預計將於今年3月推出。

