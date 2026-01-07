巴士安全帶法例1.25生效　無戴罰$5000　三巴逾5000巴士已安裝

本月25日起，如車輛有配備安全帶，乘客就必須扣上，否則可被罰款5,000元及監禁3個月。巴士、校巴、直通巴等乘客亦要遵從。九巴和龍運約4,300輛巴士車隊中，六成全車或上層所有座位都有設置，並編排行走絕大部分途經快速公路的巴士路線；城巴表示，逾780輛巴士已於全車所有座椅或上層所有座椅配備安全帶；新大嶼山巴士車隊156部巴士中，62%或97部全車或上層所有座位已裝有安全帶。



有市民得悉新政策後表示有「少少」不便，因為巴士空間狹窄，戴安全帶更麻煩。但亦有市民表示不會覺得不便：「唔會（唔方便）！安全吖嘛，安全最緊要。」



九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（梁鵬威攝）

城巴逾780輛巴士已於全車所有座椅或上層所有座椅配備安全帶。（城巴提供）

新大嶼山巴士截至去年10月31日，車隊156部巴士中，有97部全車或上層所有座位已裝有安全帶。（資料圖片）

政府去年9月向立法會提交附屬法例修訂，規定所有新登記的學生服務車輛在今年1月25日起，必須在乘客座位配備安全帶。在當天或以後新登記的公共及私家巴士（包括專營巴士）的所有乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位，還有特別用途車輛的司機和所有乘客座位，都必須配備安全帶。

九巴和龍運：編排「安全帶車」行走途經快速公路路線

九巴表示，目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶，其中逾2,500輛巴士全車或上層所有座位都有設置，佔全數車隊六成，並獲編排行走絕大部分途經快速公路的巴士路線。自2018年起，九巴和龍運已為全部新購置巴士的所有座椅配備安全帶，會繼續透過巴士更換計劃，引入更多全車座位配備安全帶的巴士。

九巴：車長會使用車廂廣播系統提醒無扣安全帶乘客

九巴續稱，會配合推行新規例，為車長提供內部指引，如有乘客舉報其他座位上的乘客未有佩戴安全帶，車長會使用車廂廣播系統提醒；如發現安全帶未能正常操作，會先建議乘客改坐其他座位，並作出紀錄和通知公司跟進。

九巴表示，會透過不同渠道，包括車廂廣播、車站及車廂顯示屏等，加強提示乘客新規例要求，宣傳須扣好安全帶的信息。

九巴會透過車廂顯示屏等渠道，加強提示乘客新規例要求，宣傳須扣好安全帶的信息。（梁鵬威攝）

城巴：逾780輛巴士已於全車所有座椅或上層所有座椅配備安全帶

城巴表示，為配合新政策，城巴已透過車廂廣播、海報、電子顯示屏等渠道，加強宣傳乘車安全及佩戴安全帶之相關資訊。自2018年起，城巴已於所有新購雙層巴士的所有座椅上安裝安全帶，目前逾780輛巴士已於全車所有座椅或上層所有座椅配備安全帶。

城巴車內貼上「請扣上安全帶」的告示。（城巴提供）

嶼巴：97部巴士全車或上層所有座位已裝有安全帶

新大嶼山巴士則表示，截至去年10月31日，車隊共有156部巴士，有97部全車或上層所有座位已裝有安全帶，佔車隊總數約62%。而所有新購置巴士全車已配備安全帶，同時公司已投入資源於現有雙層巴士座椅上加裝安全帶，部分較舊的巴士由於不適合加裝安全帶，它們主要會被分配至車速較慢及頻繁停站的短途路線，而非長途高速公路路線上行走。

曾先生表示不會覺得不便，因為「安全最緊要」。（洪戩昊攝）

有市民感不便但仍會戴安全帶：害怕被罰款

市民曾先生和李小姐均表示知道將有新政策。曾先生表示不會覺得不便，「唔會（唔方便）！安全吖嘛，安全最緊要。」李小姐則指平時也沒有戴安全帶的習慣，「冇人戴吖嘛」，但即使感到不便，未來一定會戴，因為害怕被罰款。

李小姐表示未來一定會戴安全帶，因為害怕被罰款。（洪戩昊攝）

市民張小姐則不知道將有新政策。得悉新政策，她表示有「少少」不便，因為巴士空間狹窄，戴安全帶更麻煩。

張小姐表示有「少少」不便，因為巴士空間狹窄，戴安全帶更麻煩。（洪戩昊攝）

工會預期車長和乘客間會發生矛盾及爭拗

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰預期車長和乘客間會發生矛盾及爭拗，如可能有乘客綁不到安全帶，或前線車長對法例模糊，亦可能有乘客正在解安全帶，但車長未知道乘客仍未能離開座位而已離開了站等。