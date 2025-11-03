明年1.25起坐校巴須扣安全帶　沒扣誰責任？運輸署：邊個坐就要負

運輸署今日（3日）公布，由明年1月25日起，專營巴士、學生服務車輛即校巴、貨車及特別用途車輛等，都必須為乘客座位安裝安全帶，即日後全港所有車輛都要安裝。另外所有乘客坐低就要戴安全帶，違例最高可處罰款5,000元及監禁3個月。



運輸署助理署長（技術服務）區家傑今早在港台節目《千禧時代》表示，規定車輛安裝安全帶為國際社會道路規管的大趨勢，並指學童若不戴安全帶，司機及保母不需負法律責任，「邊個坐落張櫈就要負法律責任。」



由明年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士都必須為所有乘客座位安裝安全帶。（政府新聞處圖片）

明年1.25起所有車輛座位都要安裝安全帶

運輸署今日（3日）公布，由明年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士都必須為所有乘客座位安裝安全帶，包括專營巴士、學生服務車輛即校巴、貨車及特別用途車輛，即日後全港所有車輛都要安裝安全帶。

乘客由同日起乘坐車輛時，如座位已安裝安全帶，不論車輛是否新登記，乘客上車後必須佩戴，若任何車主、司機或乘客違反安裝或佩戴安全帶的規定，最高可處罰款5,000元及監禁3個月。若貨車或特別用途車輛司機駕駛期間，15歲以下乘客坐在後座沒有佩戴安全帶，司機最高可處罰款2,000元，所有乘客則須為佩戴安全帶自行負責。

現有學生服務車輛須在2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅。（資料圖片／歐嘉樂攝）

校巴2028年12月31日起須加裝安全帶及保護式座椅

為加強保障學童並平衡業界的營運需要，現有學生服務車輛須在2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅。如車輛當日起不符合規定，不可接載學生。另外自2018年7月起，所有新購置專營巴士的所有座位已安裝安全帶，相關營辦商並在約1,900輛現有巴士的所有上層座位加裝安全帶。

運輸署助理署長（技術服務）區家傑今早（3日）在港台節目《千禧時代》講解措施。他表示佩戴安全帶可提供關鍵性保護，能分別降低死亡及重傷率四成及七成，本港首條安全帶相關法例在42年前立法，強調規定車輛安裝安全帶為國際社會道路規管的大趨勢。

運輸署助理署長（技術服務）區家傑。（資料圖片／歐嘉樂攝）

學童不戴安全帶司機有無責任？ 運輸署︰係學童責任

若學童不佩戴安全帶，司機是否需要負責？區家傑引述法例指，「邊個坐落張櫈就要負法律責任」，即屬於學童的責任。他又指，學校通常與校巴供應商定下協議，聘用保母接送及保護學童安全，雖然保母同樣沒有法律責任，但工作要求包括監督學童佩戴安全帶。

區家傑提到，學童自小接受被教導需佩戴安全帶，例如2021年6月曾發生校巴嚴重事故，當時車輛高速衝至路旁的單車徑，幸好車上已裝有安全帶及保護式座椅，學童也配戴好安全帶，最終逾20名學童受到輕傷並即日出院，證明安全帶及保護式座椅的防護效果良好。

巴士公司由2018年7月起，須為新購入的巴士安裝安全帶。（資料圖片）

巴士企位如何保障安全？ 運輸署︰已裝連續式扶手

區家傑透露，由於最近數年已提早與學校及校巴供應商溝通，以預留時間改裝巴士，估計法例生效當日（2028年10月31日），只有少數現役校巴不符合法例，比例不高於5%。

專營巴士方面，區家傑表示政府早於2018年7月，已要求為新購入巴士安裝安全帶。被問到巴士企位應如何保障安全，他強調巴士下層需要走動，因此已配備連續式扶手，地板則採用高磨技術的設計，以確保乘客容易站穩。