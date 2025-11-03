兒童搭校巴無扣安全帶誰責任？運輸署：按少年犯條例可處家長罰款

運輸署今日（3日）公布，由明年1月25日起，專營巴士、學生服務車輛即校巴、貨車及特別用途車輛等，都必須為乘客座位安裝安全帶，所有乘客坐低就要戴安全帶，違例最高可處罰款5,000元及監禁3個月。運輸署助理署長（技術服務）區家傑今早在電台節目指，學童若不戴安全帶，司機及保母不需負法律責任，「邊個坐落張櫈就要負法律責任」。



到底小朋友不戴安全帶，責任又是誰負？運輸署傍晚表示，據《少年犯條例》，未滿14歲的兒童或14歲至16歲的少年人，若被控犯罪，法庭可考慮命令該兒童或少年人的父母或監護人代繳罰款，該條例適用於此類學生服務車輛乘客。



由明年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士都必須為所有乘客座位安裝安全帶。（政府新聞處圖片）

明年1.25起所有新登記車輛座位都要安裝安全帶

運輸署今日（3日）公布，由明年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士都必須為所有乘客座位安裝安全帶，包括專營巴士、學生服務車輛即校巴、貨車及特別用途車輛，即日後全港所有車輛都要安裝安全帶。

乘客須佩戴安全帶 不遵守最高可罰5000元及監禁3個月

乘客由同日起乘坐車輛時，如座位已安裝安全帶，乘客上車後必須佩戴，若任何車主、司機或乘客違反安裝或佩戴安全帶的規定，最高可處罰款5,000元及監禁3個月。若貨車或特別用途車輛司機駕駛期間，15歲以下乘客坐在後座沒有佩戴安全帶，司機最高可處罰款2,000元，所有乘客則須為佩戴安全帶自行負責。

現有學生服務車輛須在2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅。（資料圖片／黃偉倫攝）

運輸署助理署長（技術服務）區家傑。（資料圖片／歐嘉樂攝）

運輸署助理署長：邊個坐落張櫈就要負法律責任

若學童不佩戴安全帶，司機是否需要負責？運輸署助理署長（技術服務）區家傑今早（3日）在港台節目《千禧時代》講解措施時引述法例指，「邊個坐落張櫈就要負法律責任」；又指學校通常與校巴供應商定下協議，聘用保母接送及保護學童安全，雖然保母同樣沒有法律責任，但工作要求包括監督學童佩戴安全帶。

那責任又是誰負？運輸署最新表示，據《少年犯條例》，未滿14歲的兒童或14歲至16歲的少年人，若被控犯罪，法庭可考慮命令該兒童或少年人的父母或監護人代繳罰款，該條例適用於此類學生服務車輛乘客。署方又強調，在新法例生效後，學生服務車輛的乘客須為佩戴安全帶負法侓責任。