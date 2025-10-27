直擊小巴半數乘客無扣安全帶　多為2類人　市民：警放蛇後多注意

警方早前在小巴「放蛇」，就乘客無佩戴安全帶，向31人發出傳票。到底「放蛇」後，有否「警醒」小巴乘客要扣安全帶？記者今日（27日 )搭兩趟小巴直搫，兩趟都遇上約一半人有戴、一半人無戴安全帶，多為長者及中年乘客，情況與網上流傳警方「放蛇」時的情況相若。



有市民表示，平時搭小巴未有習慣佩戴安全帶，有人指上車時忘記，亦有人指安全帶勒住不舒服，得知警方會「放蛇」後，會多注意配戴安全帶。



近日網上一段懷疑「放蛇」的車廂錄影片段在網上曝光，小巴停定後有警員表明身份，隨即票控乘客沒扣安全帶。（網上影片截圖）

警員喬裝為乘客登上公共小巴，先後發現31名乘客沒有穩妥繫上安全帶，之後將會向相關違例人士發出傳票。（警方圖片）

戴「黑超」放蛇警員捉到同車一半乘客無扣安全帶

近日網上一段有關警察放蛇的影片顯示，一架滿載的小巴有人叫站落車，司機停定後一名戴「黑超」男子起身，出示警察證件，其餘兩名同僚亦站起，「黑超」警員隨即盤點稱「冇扣」八次，即車上16名乘客，8人沒佩戴安全帶，比率為50%。

《香港01》記者今日實地視察小巴乘客扣安全帶的情況。

其中兩名乘客未扣全帶。

其中一程小巴上，單人座五名乘客中，有一人未扣全帶。

車廂直擊 未扣安全帶多為長者及中年乘客 中途上車多不戴

事件引來熱議，到底又有否提高市民扣安全帶的意識？記者今午直擊，來回乘搭一條由旺角往返土瓜灣樂民新村的專線小巴路線。

車程約為20多分鐘，兩程車皆有約25人先後上車，在站頭上車的乘客中，有扣與沒扣安全帶的人數相當，其中一程車開出之時，車上14人中，有7人未扣安全帶，比例與「放蛇」片段一樣為50%；未扣安全帶的多為長者及中年人士。至於在中途上車的乘客，則較多人沒扣安全帶。

誤當記者是放蛇警員？ 有乘客知悉被察覺得即扣上安全帶

有乘客似乎有扣安全帶的意識，卻未養成習慣，在行車途中才想起要扣安全帶。「放蛇」事件似乎亦在部分乘客腦海留下印象，有沒扣安全帶的乘客發現記者曾望向他後，立即扣上安全帶。

市民楊小姐表示，不常搭小巴，搭小巴之時亦常常忘記扣上安全帶。對於警員會到小巴放蛇，她表示「都無辦法」，因為法律上有相關規定。

市民屈小姐則表示，不習慣帶安全帶，因為安全帶箍住身體會感到不舒服。她又表示有留意到警員放蛇的影片，稱會因此而多留意扣安全帶。

梁小朋友則指，由於曾因司機行車時突然急煞，令頸部拉傷，故有扣安全帶的習慣。不過他指未留意到有關放蛇影片。

只有約4%小巴已安裝佩戴安全帶偵測及警示系統

現時運輸署要求2023年9月1日或之後首次登記的公共小巴，須在車廂内安裝佩戴安全帶偵測及警示系統，惟目前全港已裝設的小巴只有約4%。一位受訪的市民表示，未親身坐過有該系統的小巴，但都認為該系統有助提醒配戴安全帶。