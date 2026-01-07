廉署控60歲婦道圖予滙豐銀行職員$100助開戶口　獲准保釋待審

廉政公署落案起訴一名60歲婦人，控告她涉嫌在本周一（5日)下午到滙豐銀行大角咀一間分行申請開設個人銀行戶口時，以100元行賄一名銀行職員，以協助她開設個人銀行戶口，案件今午（7日）在西九龍裁判法院提訊。



被告張莉今年60歲，是退休人士，她被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）條。被告今日並無答辯，裁判官朱文瀚將案件押後至3月4日再提訊，期間被告獲准保釋。

案情指，張莉於周一下午到滙豐銀行大角咀一間分行申請開設個人銀行戶口。一名滙豐銀行員工指示被告透過銀行手機應用程式提交申請，惟被告未能完成有關申請。被告涉嫌於同日向該名滙豐銀行職員提供賄款100元，以協助她在滙豐銀行開設個人銀行戶口。

該名滙豐銀行職員當場制止被告並拒絕其要求，隨即向銀行匯報事件，廉署接獲貪污投訴，同日拘捕被告。

廉署提醒公眾，切勿行賄銀行職員以獲取服務。任何人士如遇到懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。廉署24小時舉報熱線：25 266 366。