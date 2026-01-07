廉署控60歲婦道圖予滙豐銀行職員$100助開戶口 獲准保釋待審
撰文：倪清江
出版：更新：
廉政公署落案起訴一名60歲婦人，控告她涉嫌在本周一（5日)下午到滙豐銀行大角咀一間分行申請開設個人銀行戶口時，以100元行賄一名銀行職員，以協助她開設個人銀行戶口，案件今午（7日）在西九龍裁判法院提訊。
被告張莉今年60歲，是退休人士，她被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）條。被告今日並無答辯，裁判官朱文瀚將案件押後至3月4日再提訊，期間被告獲准保釋。
案情指，張莉於周一下午到滙豐銀行大角咀一間分行申請開設個人銀行戶口。一名滙豐銀行員工指示被告透過銀行手機應用程式提交申請，惟被告未能完成有關申請。被告涉嫌於同日向該名滙豐銀行職員提供賄款100元，以協助她在滙豐銀行開設個人銀行戶口。
該名滙豐銀行職員當場制止被告並拒絕其要求，隨即向銀行匯報事件，廉署接獲貪污投訴，同日拘捕被告。
廉署提醒公眾，切勿行賄銀行職員以獲取服務。任何人士如遇到懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。廉署24小時舉報熱線：25 266 366。
大維修涉貪｜廉署拘團夥21人 據悉涉觀塘翠屏北邨及合和大廈工程大維修｜廉署拘捕法團成員等樓宇維修貪污團夥21人 涉觀塘兩屋苑政府委任5個廉署委員會非官方成員 陳智思等4委員會主席續任網傳冒廉政專員短片吸投資 廉署：全屬捏造正調查 籲市民警覺廉署起訴東蓮覺苑前工程經理 涉判逾50萬元維修工程予妻子公司