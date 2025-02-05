理大衝突｜男生被捕情況影片與警員口供不符　上訴得直撤暴動等罪

理工大學於2019年被示威者佔領，警方之後圍堵理大，之後多區出現暴動情況，警方並在旺角區拘捕逾200人。其中兩名當日在旺角被捕的男女，早前被裁定暴動罪成。他們不服定罪提出上訴，上訴庭今(5日)就兩人的案下裁決，其中聲稱在現場做急救工作的女被告，認為她應受免責保護，不應被定罪，但其說法未獲接納，故維持原判；但上訴庭認為男被告拘捕情況證供存在疑點，裁定男被告上訴得直，獲撤銷定罪及擱置刑期。



女上訴人林阡晴（26歲，學生），及男上訴人廖康良（22歲，學生）兩人均被裁定暴動罪成，廖另因管有錘子，被裁定一項管有錘適合作非法用途工具罪成，兩人分別被判監4年8個月及4年2個月。上訴庭駁回林的上訴，但裁定廖上訴得直。

女上訴人林阡晴上訴被駁回，男上訴人廖康良則上訴得直。(黃浩謙攝)

影片所見與警員所述有出入

首席法官潘兆初、上訴庭法官潘敏琦及彭寶琴審理在判辭指，他們反覆觀看新聞錄像片段後，認為片段情況與拘捕廖康良的警員的證供有出入。其中片段顯示當晚10時許，有人於甘肅街卓悅門口外的地上被警員制服，並有動作。辯方指人是廖，但警員稱他不肯定是否有協助制服，又同意只有廖在卓悅門口被捕，廖是最後一個跑入甘肅街而被捕的人。控方則指，警員在片段開始前已拘捕廖。

上訴庭認為原審官未充分考慮

上訴庭認為，若廖在片段開始前已被捕，片中人便沒可能是廖；若片中人是廖，則與警員所述情況不符。原審法官練錦鴻接納警員證供時，沒有充分考慮警員的證供與影片有差異，故裁定廖的暴動定罪不穩妥。至於廖管有錘的罪名，原審亦有錯誤，故定罪亦獲撤銷。

女上訴人說法自相矛盾

女上訴人林阡晴，她是醫療輔助隊成員，辯稱現場作急救工作。上訴庭認為林的說法自相矛盾，她一方面稱是基於人道主義作出救援，不能構成暴動罪，但另一方面又指義務急救員應受普通法的免責保護。

若純粹救護控方亦無法舉證

上訴庭法官認為，如某人純粹進行救護工作而沒有參與暴動的意圖，控方必定不能舉證，該人亦不會有刑責可言，這無關免責保護。法官認為此項議題極其量只是學術議題，與本案無關。原審官不接納林在場是救急扶危，其證據分析並無不妥，駁回林的上訴，維持原判。

案件編號：CACC 194/2022