衞生防護中心：夏季流感季節完結　冬季流感季節將臨　籲盡快接種

衞生署衞生防護中心宣布，夏季流感季節已經完結。中心指，季節性流感活躍程度在過去數周持續下降，並於最近一周降至基線水平以下，但隨着天氣漸轉寒冷，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，強烈呼籲仍未接種25/26年度季節性流感疫苗的人士，特別是孕婦、長者、兒童及長期病患者等高危人士，應盡快接種，以減低因流感而出現併發症和死亡的風險。



衞生署衞生防護中心宣布，夏季流感季節已經完結，冬季流感季節將臨。(資料圖片)

夏季流感季節持續4個月 較以往遲開始

衞生防護中心徐樂堅表示，本港自去年九月初踏入夏季流感季節，季節性流感活躍程度於去年十月中下旬達到最高水平後開始輾轉回落，並確定夏季流感季節已經完結。徐樂堅指，本港於去年九月初宣布進入夏季流感季節，較過往遲開始，共持續約四個月。

中心指，今個夏季流感季節錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括三宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎六個月至17歲。當中，20宗、即八成個案沒有接種季節性流感疫苗。同期共錄得507宗成人嚴重流感個案，當中包括342宗死亡個案。成人嚴重流感個案中約八成為65歲以上長者，當中超過七成沒有接種季節性流感疫苗。

夏季及冬季流感季節無疊加

徐樂堅指，夏季及冬季流感季節沒有出現疊加，但隨着天氣在今年首季逐漸寒冷，而流行病毒株亦不排除會改變，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨。他呼籲所有年滿六個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應從速行動，包括在夏季流感季節曾感染流感的人士。

截至本月四日，25/26年度各項流感疫苗接種計劃共接種超過191萬劑疫苗，較上一流感疫苗接種季度同期增加約4.4%。學校方面，不同年齡組別學童的接種率較去年同期高約兩至十個百分點。