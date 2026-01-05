流感｜天氣寒加假後復課料感染增　劉宇隆籲盡快為嬰幼兒接種疫苗

衞生防護中心日前指，自去年九月初開始的夏季流感季節有機會於未來一至兩周完結，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（5日）在電台節目表示，夏季流感季節與或即將來臨的冬季流感季節會否重疊「無講得準」，但「人不可勝天，但謀事在人」，提醒市民要盡早接種疫苗，特別是接種率較差的6個月至2歲的嬰幼兒。劉指，天氣轉冷有機會令流感病毒活躍，加上學生假後復課，感染有機會再回升，建議市民外出時不妨戴口罩，學校亦應加強衞生措施。



劉宇隆提醒高風險群組都應盡早接種疫苗預防重症及死亡個案。（資料圖片）

劉宇隆表示，今次夏季流感較疫苗接種計劃早了2至3星期，特別使到醫療系統衝擊，當中小學生入院宗數亦較65歲或以上長者多。（資料圖片/梁鵬威攝）

劉宇隆在港台《千禧年代》表示，2025年夏季流感相對往年提早在9月初開始，至10月是夏季流感頂峰，感染宗數逾1200宗、較2023和2024上升很多，主要包括學校及院舍有爆發情況。

嬰幼兒接種率較差 未打針可繼接種夏季流感疫苗

劉宇隆表示，今次夏季流感較疫苗接種計劃早了2至3星期，特別使到醫療系統衝擊，當中小學生入院宗數亦較65歲或以上長者多。

疫苗接種方面，6個月至2歲的嬰幼兒接種率較差。被問到流感針是否可再提早開始安排採購接種？劉宇隆指基於世衛組織公布新疫苗和採購物流等因素下「係無法部署」，但他提醒高風險群組現時應盡早接種疫苗預防重症及死亡個案。

未接種疫苗的人士，可以繼續接種夏季流感疫苗，在下一個冬季流感時都可以達到預防重症作用。

夏季流感下周或將完結 天氣轉冷流感病毒會再活躍

劉宇隆又預計未來一星期夏季流感將會完結， 至於距離春天仍有6至7星期，但近期天氣轉冷有機會令流感病毒活躍，加上學生回校上學等群眾聚集下，流感有機會再回升。劉宇隆建議市民外出時不妨戴口罩，學校亦應加強衞生措施。

至於本港夏季流感高峰期會否與冬季高峰期重疊？劉宇隆指「無講得準」，雖然「人不可勝天，但謀事在人」提醒市民要盡早接種疫苗。