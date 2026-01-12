警方國安處辦國安推廣計劃書比賽　首三名將獲邀參與導賞團

推行國安教育是警方國安處工作之一，他們正舉辦「NStudio 同心．共創．護國安推廣計劃書比賽」，活動邀請年輕人提出創意推廣方案，強調「從計劃到實踐」的全過程參與，得獎方案會落實推行。比賽已開始接受報名，本月25日截止。



比賽入圍者可獲現金券，除獎盃和獎狀外，各組別冠、亞、季軍亦將獲邀參與香港或內地的導賞團。警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓表示，這個比賽的開支不多，因為導師是義務性質。



警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓（右）介紹「NStudio 同心．共創．護國安推廣計劃書比賽」。（洪戩昊攝）

比賽分四組別、三階段進行 開始接受報名

比賽按年齡或團隊劃分四個參賽組別：小學組、初中組、高中組及青少年制服團隊組，可以個人或小組形式參加，每組由學校教師或「國家安全教育地區導師」 指導。比賽第一階段是提交計劃書，第二階段要製作一段兩分鐘短片介紹方案，第三階段則是決賽演說。

比賽現時已開始接受報名，本月25日截止報名，同日亦是第一階段的期限。比賽到6月初會公布最終得獎名單，於同月23日舉行頒獎典禮後便完結。

郭嘉銓：比賽開支不多 惟整體國安開支須保密

至於整體國安開支，他則表示須保密。

「2026年優秀教師選舉」海報。（警方提供）

「優秀教師選舉」增設「國家安全教育」獎項

除NStudio比賽外，香港教育工作者聯會主辦的「2026年優秀教師選舉」亦增設「國家安全教育」獎項，以表彰老師推廣國安的努力。在香港中學、小學、幼稚園或特殊學校任教；已根據《教育條例》註冊；具備三年或以上教學經驗的老師即符合資格，報名期由即日起至3月13日止。