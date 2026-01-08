火鍋店醉桃園2股東誇大裝修費「落格」120萬 同遭廉署控串謀詐騙
撰文：林遠航
出版：更新：
觀塘火鍋店醉桃園兩名前股東，涉嫌藉誇大餐廳裝修工程費用120萬元，並自行瓜分，被廉政公署控告一項串謀詐騙罪名。二人獲准保釋，明日（9日）在觀塘裁判法院應訊。
兩名被告包括49歲容志輝及43歲文凱迪，案發時是醉桃園餐飲管理有限公司股東。醉桃園的股東包括兩名被告，早前同意根據協議注資合共660萬元經營一間火鍋店。該火鍋店的一項裝修工程亦由二人處理，包括物色裝修公司及商討工程費用。
控罪指二人，涉嫌於2022年8月至2023年6月，訛稱該火鍋店的裝修工程費用總額約為400萬元，及容志輝已代醉桃園向一間工程公司支付工程費用120萬元。
廉署調查發現，容志輝並沒有代醉桃園支付裝修工程費用，兩名被告涉嫌藉虛假陳述，誇大裝修工程費用120萬元及瓜分此金額。
