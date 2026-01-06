滙豐業務主任涉收1.3萬人民幣　叫內地未婚妻為客開戶　同囚半年

滙豐一名時任業務主任，涉收1.3萬人民幣，叫其內地未婚妻在港為客開戶，被控串謀使代理人接受利益罪。二人今（6日）在觀塘裁判法院認罪，署理主任裁判官鍾明新指，貪污須判處阻嚇性的刑罰，2人認罪是最大求情因素，判2人各入獄6個月。滙豐前業務主任並需還1.3萬元犯罪得益予銀行。



男被告陳晉熙（30歲，滙豐銀行時任高級銀行業務主任）及女被告張玲（29歲，深圳玲科董事兼股東），2人同被控一項串謀使代理人接受利益罪。男被告原另被控一項向代理人提供利益罪，獲接納存檔法庭。

男被告陳晉熙及女被告張玲，在觀塘法院罪後各判囚半年。(資料圖片)

官接納案發歷時短

男被告的律師求情指，男被告動機天真單純，成長背景及性格良好，重犯機會低，串謀犯案時間短，望法庭先索取社會服務令報告，惟鍾官拒絕，但接納案發歷時短。

兩被告是未婚夫妻

女被告律師續則指，女被告來自農村，過往是留守兒童，由祖父母照顧長大。其家庭的經濟壓力巨大，惟她自幼努力讀書，更在上海的外資公司工作，亦曾到荷蘭工幹3年，表現獲上司表揚。女被告案發時與男被告是情侶，2人後來更成未婚夫妻，出於對未婚夫的信任，才跟其建議開公司及群組，望法庭可判處緩刑。其上司在求情信指，女被告目前停薪留職，認為她值得被原諒。

官稱判監無可避免

署理主任裁判官鍾明新判刑時指，被告認罪及初犯是最大的求情因素，惟對於貪污要判處阻嚇性的刑罰，以剷除貪污腐敗，故即時監禁無可避免，考慮到涉案户口數目及金額，判處2人各6個月監禁。

案件編號：KTCC1895/2025