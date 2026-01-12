國安教育｜郭嘉銓：學校推廣國安沒有「不足」這個說法

警方國安處2025-26年度將繼續推出不同活動推廣國安，處方強調「警、家、校」合作，一同推廣國安。被問及現時學校在推廣國安有否不足，警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓指沒有「不足」這個說法，只要學校理解國安的重要性，並有推行國安，便已十分足夠。



警方國安處2025-26年度將繼續推出不同活動推廣國安。當中，兩大旗艦活動是「NStudio 同心．共創．護國安推廣計劃書比賽」及在「優秀教師選舉」增設「國家安全教育」獎項。

除了處方舉辦的活動外，處方亦強調「警、家、校」合作，所以每間學校也獲分配專屬的學校聯絡主任，而警方亦與校長會、家教會和辦學團體建立定期會議機制。

宣傳車接觸5.8萬名學生 少年警訊為1萬名學生辦訓練營

葵青警區警民關係主任區智仁亦分享了一些警方去年推廣國安工作的成果。他表示，國安宣傳車去年走遍全港18區的49間學校，接觸近5.8萬名學生；而少年警訊作為保安局轄下的其中一支青少年制服隊伍，去年亦透過八鄉訓練中心為超過10,000名中小學生舉辦訓練營，訓練結合中式步操、升旗和國安教育，以系統化令學員建立紀律和國民身份認同。

郭嘉銓：「國家安全參考套件」可供教師使用

有意見指教師要兼顧推廣國安教育，會加重其負擔。郭嘉銓則這樣回應：

唔可以講話係負擔，大家都有需要去做，亦都係要投放資源。 警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓

郭嘉銓表示，若內容上有參考，相信教師工作會容易一點，所以國安處製作了「國家安全參考套件」，內容包括短片、AI情境互動題等多媒體教材，供教師使用。

至於現時學校在推廣國安有否不足，郭嘉銓則指沒有「不足」這個說法，只要學校理解國安的重要性，並有推行國安，便已十分足夠。他亦表示，推廣國安沒有KPI（關鍵績效指標），因為是一個持續進行的過程。