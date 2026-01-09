急症室加價｜醫療費用減免申請表為難長者　社工促關愛隊助填表

急症室等公營醫療服務元旦（1月1日）起加價，醫院管理局同步放寬醫療費用減免門檻，合資格人數由30萬增至140萬人。但申請表多達九頁，對基層長長而言，即便有社工在旁協助填表，也不易應付。72歲任職清潔工的翠姐，學歷未達小學程度、近乎目不識丁，「真係有啲麻煩，我字又唔識，填到就填，填唔到就無辦法。」



有社工認為除了醫管局醫療專隊，長者中心人員、地區關愛隊也應幫手長者填表。不過認為即使申請對象懂字、有能力填寫，但目前的醫療費用減免申請文件複雜、過程繁複，如果能夠簡化所有程序會更好。



72歲任職清潔工的翠姐近乎目不識丁的她，對填寫醫療費用減免申請表感到困難。（羅國輝攝）

社會連瑋翹教72歲任職清潔工的翠姐填寫醫療費用減免申請表。（羅國輝攝）

《香港01》日前報道，有市民反映申請醫療費用減免過程奔波、資訊混亂。更有病人指在填寫申請表時遇到困難，甚至不明白表格內容。

由於醫療費用減免涉及公帑，需通過入息和資產審查。當局要求申請人詳細披露相關資料，表格分四個部份，要填寫病人資料、家庭經濟狀況、其他家庭成員資料等，還需填寫是否有股票、物業、年金，以及其他可變現的資產，例如車輛、黃金等。

翠姐花了超過半小時仍未完成填表，更因銀行簿缺失部份紀錄，需再到銀行補領。（羅國輝攝）

長者花超過半小時仍未完成填表 需補領銀行簿缺失紀錄

72歲的翠姐任職清潔工，近期受胃痛困擾需照胃鏡，由於無法負擔日益加重的醫療費，決定申請費用減免。然而，學歷未達小學程度、近乎目不識丁的她，單是平日面對日常預約診症已感吃力，甚至要到私家診看病。翠姐對着表格不禁皺眉，受訪期間她花近十分鐘僅填好姓名及出生日期。

最終翠姐花了超過半小時仍未完成填表，更因銀行簿缺失紀錄，需再到銀行補領。翠姐認為，對於她這種情況的病人，的確很難申請到醫療費用減免，而且過程手續繁複，要再到銀行補領資料，難免令病人卻步。至於會否繼續申請，「我填到就填，填唔到都冇辦法。」

社工都感困難：申請表字體偏小、語句生硬難明

協助翠姐的社區組織幹事連瑋翹指出，近期不少街坊反映申請難。他形容這份申請表的難度系數「如綜援級表格」，不僅字體偏小、語句生硬難明，連專業社工也需花時間釐清內容，對於教育程度低長者而言，獨自填寫幾乎是不可能的任務。

連瑋翹補充，除了這九頁的申請表格，亦都有附表需要填寫，總共近12頁，未計其他要提供馬會投注紀錄、支付寶等紀錄，形容十分之複雜，期望當局可以改善這部份行政工作，讓有需要人士能夠申請到所需要的服務。他認為除醫管局醫療專隊，長者中心、關愛隊都應幫長者。

不過他認為即使申請對象懂字、有能力填寫，但目前的醫療費用減免申請文件複雜、過程繁複，如果能夠簡化所有程序會更好。

連瑋翹形容申請十分之複雜，期望當局可以改善這部份行政工作，讓有需要人士能夠申請到所需要的服務。（羅國輝攝）

政府周三（7日）表示，就醫療費用減免機制優化已設立專責隊伍，協助病人處理申請事宜。連瑋翹認為問題未必能夠解決，前線工作量仍然一樣大。他建議如費用減免申請能與其他福利計劃連結、例如申請長生新津、領在職津貼人士等可以全部不用資產審查，事件會更簡單。