醫療減免申請地點指示混亂、分批預約宣傳欠清晰　長者批奔波折騰

公營醫療服務今年起實施新收費，同時放寬醫療費用減免門檻，截至上星期五，醫管局接獲逾五萬宗醫療費用減免申請和查詢，當局指大部份已完成處理，料合資格人數由30萬增至140萬。不過，不少市民反映申請過程奔波，例如減免地點指示混亂，被逼「摸門釘」，且手續頻繁，分預約申請和資產審批，有人即使成功申請，前後到場四次，形容不便行動障礙的人士。



有市民亦不滿減免申請安排的資訊不清晰，到場後始發現只限1月至3月覆診的病人申請，不接受提早預約，批評政府無清楚宣傳交代分批預約時間，形容「政府係咪玩我？」。



政府去年公布醫療改革方案，多項公營醫療服務都在今年陸續加價，包括公院急症室收費加至400元等。同時，當局放寬醫療費用減免門檻，低收入人士、長期病患者及貧困年長病人只要符合資產限額資格，均可獲得部份或全額減免。不過，部份申請醫療費用減免的市民，反映申請過程奔波，資訊混亂。

網頁指社署中心可申請 到場被拒險「摸門釘」

其中，申請減免手續的地點，出現不同版本。根據醫管局網頁，市民可到公立醫院及診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心辦理申請；不過，記者今日上午到社署其中一間上水綜合家庭服務中心，門外貼出告示，指申請人應到應診的公立醫院申請。

有到場長者反映幾乎「摸門釘」。年屆66歲的劉女士表示，上星期五（2日）曾到威爾斯親王醫院覆診，即場排隊申請減免，當時人數眾多，排隊逾2小時後，卻被公院職員拒絕辦理申請，對方稱要到就近社署才可申請。不過，她今日前來社署的綜合家庭服務中心後，社署職員卻稱她應到覆診所在的醫院申請。

長者呻靠長津度日難抵醫療加價

幸好，劉女士最終獲社署職員酌情處理，填寫申請表格後1小時，再前來櫃位，以確認是否符合資格申請。

她批評，各部門就申請地點的指示混亂，「有少少亂亂哋咁樣囉……變相兩頭揗都唔知邊度，訊息有啲模糊囉。」她續指，「唔知佢哋（政府部門）點樣去分配流程，如果你話喺附近住嘅去返附近搞係應該嘅，都係有關部門嚟㗎嘛，冇理由唔係上水係威院…」

劉女士年起每月要到威院覆診，她指自己沒有工作收入，公院加價後，未計其他配藥、化療等，單計打針每月花費350元，比起以往貴不少，「我哋冇收入係靠政府嗰四千幾蚊（長者生活津貼），咁你話我夠唔夠（生活）呢？」

她希望能盡快申請醫療減免幫輕負擔，「加咗價變相啲人緊張咗，包括我自己在內…而家我差唔多個個月都要去睇，差唔多個個月都要幾舊水，真係需要呢嚿錢囉」。

病人批申請地點指示混亂、手續頻繁 需「行幾轉」

有長者與劉女士也有相同經歷，前往社署申請後不果，轉到公院提交申請，不過，仍然大呻要「行幾轉」。

居於上水的萬女士，今日中午到北區醫院領取減免證明書。她表示，之前得悉合資格申請豁免後，早在上月先到上水社署申請，惟當時職員稱專科覆診病人，一定要到北區醫院申請，於是她同月轉到北區醫院申請，當時輪候約兩小時。

萬女士指，今日排隊等候約15分鐘，便成功領取證明書，但獲告知4月再次親身到醫院，核查資產是否符合，即整個流程，親身到社署、醫院四次，以處理減免申請。萬女士指，自己行動不便，但仍有些餘力過來申請，但相對部份長者則較為不便，「對我嚟講又唔算啲咩，但係如果有啲長者好論盡就比較麻煩啲囉，要行幾轉唔係一次過做晒，又要銀行簿資產啦，同埋差餉嗰啲錢全部都要影印。」

目前預約僅限首季覆診病人 家屬批無清楚交代分批預約

記者在北區醫院觀察，醫院內外都有綠色告示，標示「醫務社會服務 醫療費用減免服務站」，並接受「2026年1月至3月覆診的費用減免預約」。

有讀者向《香港01》反映，費用減免預約目前只限1月至3月覆診的病人，即3月之後覆診的病人不能提前申請，批評政府早前公布公院收費調整方案時，未有清楚提及要分批處理減免申請時間表，且申請地點指示混亂，令人感到折騰。

該讀者表示，星期一（5日）帶同年長母親，到醫管局位於北區的家庭醫學綜合中心覆診，本來打算申請5月覆診的醫療費用減免證明書，卻被告知要到社署申請。

當他們到社署辦理，又獲通知只接受最近2個月覆診的費用減免申請，着他們3月再來更新申請，「其實係白行一轉嘅，你邊度有資料講過話只係接受兩個月申請，唔可以預先三個月、四個月申請啊？」該讀者形容不理解政府的申請安排，「你喺度耍我唔緊要啊，但係你唔俾人提早申請係咪玩嘢先？」

翻查資料，醫管局官網有關減免申請，未有清晰提到按覆診時間分批處理申請；但根據政府新聞稿，則曾提及「最早可分階段」，於去年十一月起預先提交申請，即病人如已預約於今年1月或2月在公院應診，可於就診前兩個月提交所需證明文件。

醫管局未正面解答安排問題 僅指已批出3.8萬減免申請

《香港01》向醫管局查詢，醫療費用減免預約申請安排目前是否只限1至3月覆診的合資格病人、3月後覆診的病人預約申請是否暫未能處理，醫管局未有正面回應，僅稱截至星期一，當局共批出約38,000宗減免申請，當中包括超過29,000 宗已完成評核及批出正式減免證明書的個案，最長可獲18個月的正式醫療費用減免。

另外，醫管局亦批出約8,400宗「有條件減免」申請，即有關病人未能提交證明文件做經濟審查，但獲彈性安排處理，可即時獲得醫療費用減免。

至於申請地點指示問題，醫管局僅提醒病人申請醫療費用減免所需提交的證明文件，與申請其他社福或政府資助計劃相同。