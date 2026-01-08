醫療費用減免9頁申請表細項多　議員指長者難理解　有人被打回頭

公營醫療服務今年起實施新收費，大批病人申請醫療費用減免，不過有病人在填寫申請表時遇到困難。相關申請表分為4個部份，分別為病人資料、家庭經濟狀況、其他家庭狀況，以及聲明及保證書。在家庭經濟狀況一欄，病人除了入息，還需填寫是否有股票、物業、年金，以及其他可變現的資產，例如車輛、黃金、珠寶等。如病人持有這些資產，需填寫其現總值和證明文件，如車輛牌照等。



新界北立法會議員姚銘認為申請表複雜，近日收到大量長者求助，有人不理解年金、可變現資產等字眼，導致填錯或填漏資料，需再度申請，形容過程頻撲，希望盡快開放「HA Go」供市民申請。



北區醫院內外都有綠色告示展示「醫務社會服務 醫療費用減免服務站」，並接受「2026年1月至3月覆診的費用減免預約」。（資料圖片/鄭子峰攝）

醫管局醫療費用申請表共有9頁，分為4個部分，分別為病人資料、家庭經濟狀況、其他家庭狀況，以及聲明及保證書。其中家庭經濟狀況包括家庭每月入息和總資產，病人需填寫是否有股票、物業、年金，以及其他可變現的資產，例如車輛、黃金、珠寶等。

如病人持有這些資產，需填寫其現總值和證明文件，如車輛牌照等、銀行月結單等。

病人需填寫是否有股票、物業、年金，以及其他可變現的資產，例如車輛、黃金、珠寶等。（醫療費用申請表）

新界北立法會議員姚銘指，近日不少北區長者到其議員辦事處求助，指填寫申請表時有困難。他指，由於該申請表要求病人申報多個細項，包括基金、年金、可變現資產等，長者未必理解含義，導致填錯。加上申請需要多份文件，包括銀行月結單等，有長者或已丟棄近月的月結單，需銀行重新發出，因此在交文件有困難。

他表示有部分人因漏填資料或文件不齊而需再次交表，形容過程頻撲，希望盡快開放「HA Go」供市民申請。

11月12日，政府首次牽頭舉辦的39場立法會選舉論壇，上午場是新界北地方選區論壇。圖為候選人姚銘。（鄭子峰攝）

政府去年公布醫療改革方案，多項公營醫療服務加價。同時，當局放寬醫療費用減免門檻，低收入人士、長期病患者及貧困年長病人只要符合資產限額資格，均可獲得部份或全額減免。

病人可向各公立醫院或診所的醫務社會服務部、社會福利署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位申請醫療費用減免。醫管局亦會逐步電子化評估過程，目標在今年第三季可在網上進行申請程序。