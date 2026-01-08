醫療費減免｜社協：近100%申請打回頭　電子錢包、馬會戶口須截圖

公營醫療服務今年實施新收費，同時放寬每年上限一萬元醫療費用減免門檻，大批市民近日填表申請。社協幹事連瑋翹認為申請表格複雜程度達「綜援級」，不僅艱澀難懂，所需文件亦繁多，部分收支細項亦要詳細解釋。倘若長者自行申請，他形容「打回頭」的幾率幾乎百分百，不少人遞表4至5次才獲批。



如申請人持有賽馬會投注戶口及電子錢包，需要提供戶口過去六個月的月結單、交易、結餘等紀錄或紀錄截圖。有街坊打麻雀贏錢後透過微信收取數百元款項，被醫務社工「打回頭」詢問詳情，要求證明並非工作收入。申請人最終補充打麻雀地點及撰寫一段聲明，終獲醫管局接納。他呼籲局方參考其他津貼計劃，簡化申請程序，減少所需證明文件。



社區組織協會幹事連瑋翹指出，醫管局醫療費用申請手續繁瑣，倘若長者自行申請，「打回頭」的幾率幾乎達100%，不少病人申請4至5次才完成。（羅國輝攝）

醫管局醫療費用減免表格長9頁。（羅國輝攝）

困難一：所需資料文件繁多

申請醫療費用減免，市民須提交全部家庭成員的入息證明，包括銀行月結單等，所需文件繁多。連瑋翹指，有銀行轉用電郵或網上銀行戶口發出月結單後，不再寄出實體文件，但長者註冊網上銀行有困難，若向銀行申請實體本需支付手續費並等候14日。

社區組織協會幹事連瑋翹指出，社協近日接獲數百求助，平均每宗個案都至少需處理2小時。（羅國輝攝）

困難二：提供電子錢包、馬會投注戶口截圖

申請表格中「其他可變換現金的資產及其他有價值的物件」一欄，要求病人申報電子錢包及其他有價值的物件等，病人須提供電子錢包過去六個月交易及結餘紀錄截圖作佐證。連瑋翹指，現時香港版的微信支付不會顯示流水帳，需要就每筆支出和收入逐頁截圖影印，令申請人覺得過程繁複。

如申請人申報持有賽馬會投注戶口，連瑋翹說醫管局亦要求申請人申報過去六個月的紀錄，但未有明言只需要申報餘額還是需要每項投注紀錄都逐一申報。

醫管局網站指，病人須提供電子錢包過去六個月交易及結餘紀錄截圖作佐證。如申請人申報持有賽馬會投注戶口亦需申報。（網站截圖）

社署於上水的綜合家庭服務中心門外張貼告示，申請醫療費用減免需到公院申請。（鄭子峰攝）

困難三：部分收支難提供證明

病人申請醫療費用減免時，醫務社工可能就其戶口的收支提出疑問，並要求提供證明。連瑋翹說部分款項或難以做到，舉例早前社協幫助一名病人申請，其戶口曾接收約千元電費資助，醫務社工要求該病人證明款項並非工作收入，「點樣證明呢？係咪要向電力公司寫封信，核對幾年幾月幾日曾經入過1000元？」

他又舉例，有街坊聲稱數月前與朋友打麻雀贏錢，朋友透過微信向他支付數百元。當街坊申請醫療費用減免時，被打回頭，要求證明該筆款項來及並非工作收入。

點樣去證明？我都唔知道點做……可能要去宣誓，可能要你提供你個麻雀腳叫咩名、幾多號電話，咁樣去核實？ 社協幹事連瑋翹

最終申請人向醫務社工補充打麻雀的地點，並附上一段補充聲明，獲批出減免。

北區醫院內外都有綠色告示展示「醫務社會服務 醫療費用減免服務站」，並接受「2026年1月至3月覆診的費用減免預約」。（資料圖片/鄭子峰攝）

困難四：申請表格艱澀難填

連瑋翹認為，醫療費用減免的申請表格長達 9 頁，涉及多個細項，當中亦牽涉不少概念，包括「受供養人」等。表格亦需要申報黃金、珠寶等可變現資產，以及各類保險、年金、紅利等，長者未必理解。

病人需填寫是否有股票、物業、年金，以及其他可變現的資產，例如車輛、黃金、珠寶等。（醫療費用申請表截圖）

形容申請嚴謹程度達「綜援級」

連瑋翹指，今次費用減免的複雜和嚴謹程度達「綜援級」，社協近日接獲數百求助，平均每宗個案都至少需處理2小時。他呼籲有關當局參考其他津貼計劃，簡化申請程序，減少所需文件。

政府去年公布醫療改革方案，多項公營醫療服務加價。同時，當局放寬醫療費用減免門檻，低收入人士、長期病患者及貧困年長病人只要符合資產限額資格，均可獲得部份或全額減免。