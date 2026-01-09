機場快綫列車被指青衣「飛站」　發帖市民：地鐵飛站真係千古奇聞

港鐵機場快綫被指離奇「飛站」，有市民周四（1月8日）在社交平台發帖稱，當晚乘搭機場快線時，列車於青衣「飛站」後直達九龍站，令乘客們大感錯愕。受影響乘客於九龍站下車後，港鐵人員已在月台上協助處理，包括安排乘客免費坐「對頭車」返回青衣。發帖市民表示，「地鐵飛站真係千古奇聞，仲要機場快綫 」。



「有停車，不過只開車門，站幕門冇開」

根據帖文顯示，遇事市民當晚乘搭機場快線，當列車抵達青衣站時，「有停車，不過只開車門，站幕門冇開，過多20多秒後閂車門然後開車」，結果列車直達九龍站。發帖者稱，「啱啱喺車大家都諗住佢會一陣（再）開門，點知等咗好耐都冇開，直接飛去下一站」。另一名料是同車乘客稱，「我頭先仲同我同事講，會唔會閂咗車門之後開車呢？點知真係講中咗」。

圖為2026月1月8日，有市民於社交平台發帖稱，因機場快綫列車「飛站」，最終由港鐵職員「帶住我哋穿過九龍站，返去另一邊搭返青衣」。（Threads@oscar_chan_416截圖）

由職員安排免費搭「對頭車」返回青衣

有網民稱，「過返去對面坐返轉頭咪得？」其他網友則回覆，「最慘機場快綫係唔可以就咁叫個客自己經東涌綫搭返轉頭，因為會被收取前往九龍站嘅費用」。發帖者其後表示，「最後係搵個人帶住我哋穿過九龍站返去另一邊搭返青衣，冇收錢嘅」。其他網民認為，「合理啦，自己（港鐵）爆鑊仲好意思收人錢？」

暫時未知列車「飛站」原因，相關細節尚待港鐵回覆。根據發帖者上載的片段顯示，受「飛站」影響的乘客在九龍站下車時，月台上已有多名港鐵職員協助處理，列車上仍有其他乘客。有網民表示，幸好事件發生於往市區方向，「如果係機場方向，啲人趕飛機就唔會咁冷靜」。

另外，有一名留言表示，機場快綫同日有另一宗同類事件，「唔怕同大家講埋，呢單係機場快線今日內第二單飛站事故。不過，較早前一單就好彩俾站長打停左班車。」留言者未交代事件細節，暫時無法證實。