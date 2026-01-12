左右門神？港鐵2大媽站車門中間　阻乘客上車拒讓位　網民斥自私

公共交通工具人多擠迫，理應互讓互讓，以免影響他人！有乘客日前搭乘港鐵準備上車，在幕門開啟後發現有2名大媽如同「門神」站在中間位阻礙她上車，即使開聲提醒希望二人讓位亦被無視，大感不滿於是拍下照片公審。



網民紛紛批評大媽行為自私，「唔知點解啲人好鍾意企喺門口，但係明明唔係下個站落車」，建議樓主這樣反擊，「唔讓咪一嘢撞開佢」、「真心你都已經講咗出聲，佢唔讓你唯有自己解決問題」、「對住呢啲人客氣無用㗎」。



有乘客公審，搭乘港鐵時遇到2名大媽如同「門神」，站在車門正中間阻礙他人上車。（示意圖／資料圖片）

受影響乘客在threads帳號貼圖公審，表示當時搭乘港鐵並在月台準備上車，而列車幕門開啟時則遇到2名大媽如同「門神」般站在車門中間位置，不滿二人「車門開咗都唔讓路」，樓主甚至開聲要求兩人讓位都被無視，她最後只能無奈在2名大媽中間強行登車。

左右門神？ 港鐵2大媽站車門正前方阻乘客上車

相中顯示，2名側揹環保袋的女子站在幕門正前方，其中1位更揹背囊，若然有乘客需要上下車，兩人「企硬」不移開定必會影響他人。

相中2名大媽站在車門中間位，施毫不讓阻礙樓主上車。（「threads＠wong_t_om_」圖片）

網民群斥大媽自私

許多網民批評相中大媽自私，「好多呢啲鍾意塞住車門（唔）俾人上又唔俾人落嘅人， 仲要叫佢借借都無反應」、「仲有9成背囊X，好X心就下人，成日撞到人頂到人，一啲文化都無」、「真係唔知點解啲人好鍾意企喺門口，但係明明唔係下個站落車」。

網民建議這樣反擊：對呢啲人客氣無用㗎

另有留言覺得「先小人，後君子」，既然對方不肯讓只能反擊，「唔讓咪一嘢撞開佢」、「真心你都已經講咗出聲，佢唔讓你唯有自己解決問題」、「對住呢啲人客氣無用㗎」、「佢出聲咪話：『你企喺到唔郁，我唔撞開你點入去』」、「我會勁大聲講『唔該借借』，合實（2隻手掌）再慢慢好似游水動作打開行出去」。

（threads＠wong_t_om_）