巴士企位要有安全帶？九巴稱有連續性扶手籲時刻握　天氣凍更要握

本月25日起如車輛有配備安全帶，乘客就必須扣上，否則可被罰款5,000元，當中包括巴士。新例保障乘客安全，惟臨近法例生效，有個別市民及網民反過來問巴士企位更危險，如硬性規定坐位需戴安全帶，何不企位都要戴安全帶？



巴士企位點保障安全？九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕今日（9日）在電台節目稱，巴士企位安裝安全帶不可行，但九巴所有巴士現已有連續性扶手，由上車一刻，乘客可全程握著。



簡學悕呼籲「企位」乘客要時刻緊握扶手，且要企定定，行車期間不要走動。近日天氣寒冷，簡學悕指以往經驗，天氣凍時涉及巴士上跌倒意外會較多，因此更要注意安全：「可能因為乘客著得臃腫啲、貪暖雙手插袋或年近歲晚手拎較多年貨。」



九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府去年9月向立法會提交附屬法例修訂，規定所有新登記的學生服務車輛在今年1月25日起，必須在乘客座位配備安全帶。在當天或以後新登記的公共及私家巴士（包括專營巴士）的所有乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位，還有特別用途車輛的司機和所有乘客座位，都必須配備安全帶。

九巴和龍運：編排「安全帶車」行走途經快速公路路線

九巴日前表示，目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶，其中逾2,500輛巴士全車或上層所有座位都有設置，佔全數車隊六成，並獲編排行走絕大部分途經快速公路的巴士路線。自2018年起，九巴和龍運已為全部新購置巴士的所有座椅配備安全帶，會繼續透過巴士更換計劃，引入更多全車座位配備安全帶的巴士。

九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（資料圖片/梁鵬威攝）

九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（資料圖片/梁鵬威攝）

九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（資料圖片/梁鵬威攝）

九巴：車長會使用車廂廣播系統提醒無扣安全帶乘客

九巴續稱，會配合推行新規例，為車長提供內部指引，如有乘客舉報其他座位上的乘客未有佩戴安全帶，車長會使用車廂廣播系統提醒；如發現安全帶未能正常操作，會先建議乘客改坐其他座位，並作出紀錄和通知公司跟進。

九巴表示，會透過不同渠道，包括車廂廣播、車站及車廂顯示屏等，加強提示乘客新規例要求，宣傳須扣好安全帶的信息。