3男涉教唆虛報申高才通　控方指涉跨境財務　52萬保釋被告准離港

3名男子涉協助或教唆他人在申請「高才通」入境證時，虛報曾獲合資格大學頒授學士學位，並累積至少3年工作經驗。3男被控為取得入境證而教唆、慫使或促致作出虛假陳述罪。案件今（9日）在沙田裁判法院再訊。控方指，仍需時調查被告是否牽涉其他控罪，案件涉及跨境財務，會再索取律政司意見，申請押後案件至5月8日。辯方指案件再押後將逾一年，希望今次是最後一次押後。署理主任裁判官鄭紀航指控方仍需再作調查，會否再押後是言之尚早。



3被告有香港身份證1人操普通話

3名被告：王亮（41歲）、馬紹雲（49歲）及楊冠永（56歲），控罪書上沒報稱職業，3人均持香港身份證，王亮操普通話。3人同被控1項為取得入境證而教唆、慫使或促致作出虛假陳述罪，指他們在2024年3月29日或該日前後，在香港，教唆、慫使或促致潘哲為取得入境證，即一張根據高端人才通行證計劃的入境許可，而作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即申請時聲稱曾獲高才通計劃下的合資格大學頒授學士學位，並在緊接申請前5年內累積至少3年工作經驗。

被告楊冠永准2萬元保釋，他並無申請保釋期間離港。(陳曉欣攝)

被告馬紹雲准以2萬元保釋，他未有申請離港。(陳曉欣攝)

王亮現金及人事擔保高達52萬

署理主任裁判官鄭紀航今批准控方押後，3名被告續准保釋，其中王亮申請在1月至3月離港獲批，另兩人期間不得離港。王的現金及人事擔保高達52萬元，馬和楊則以2萬元保釋。

案件編號：STCC1401/2025