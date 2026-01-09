59歲男經營外圍賭波涉款逾340萬元　遭廉署起訴今罪成候判

一名59歲男子於2016年至2020年期間經營外圍賭波投注生意，共收受逾340萬元賭注。涉案男子早前被廉署起訴，今日（9日）在區域法院被裁定罪名成立，案件將於本月23日求情及判刑，期間被告獲准保釋。



廉署早前起訴一名男子，指他收受足球賽事非法外圍賭注，涉款共逾340萬元。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

被告59歲賴國驃，於2016年11月至2020年3月期間，有份經營足球賽事非法外圍投注生意，並從客戶收受賭注共逾340萬元。他今裁定兩項收受賭注罪名成立，違反《賭博條例》第7（1）（a）條。暫委法官韋漢熙押後案件至本月23日求情及判刑，期間被告獲准保釋。

此外，廉署相關調查並揭發一名時任警長就一宗警方調查收賄款50萬元、詐騙香港警察儲蓄互助社貸款，以及投注非法外圍賭博。該名警長早前被廉署分兩宗案件起訴貪污及欺詐等罪名，分別判囚18個月及判處240小時社會服務令。