醫療費用減免｜醫管局首7日批出逾4.9萬宗申請　達去年全年3.5倍

醫管局今日（9日）表示，除醫療收費改革前後均受惠於醫療費用豁免的60萬人外，截至本月7日，當局已批出逾4.9萬宗醫療費用減免申請，是往年每年約1.4萬名病人獲批減免的3.5倍，反映醫療費用減免新機制有助支援低收入家庭及弱勢社群。



北區醫院中，內外都有綠色告示展示「醫務社會服務 醫療費用減免服務站」，並接受「2026年1月至3月覆診的費用減免預約」，服務站外有約10人排隊等候查詢及申請。（鄭子峰攝）

公營醫療服務1月1日起實施新收費，同時放寬醫療費用減免門檻。醫管局稱，擴大醫療費用減免機制後，合資格低收入人士由過往約30萬增至約140萬，截至星期三（7日），醫管局批出的49,310宗減免申請中，包括32,249宗已完成評核及批出減免證明書的個案，最長可獲18個月的正式醫療費用減免。

對於聲稱符合減免資格，但未能提交證明文件進行經濟審查的病人，醫管局亦彈性處理批出17,061宗「有條件減免」申請，以便病人可以即時獲得醫療費用減免，病人須在3個月內提交相關文件作審查。

局方又指，收費改革後，不少病人首次受惠於擴大醫療費用減免機制，從以往繳付全費改為免費。由1月1日至7日期間，撇除改革前後均受惠於醫療費用減免的人士（即綜援受助人、75歲或以上長者生活津貼受助人及長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人），已經有超過11,200名病人受惠於優化後的減免機制，包括約500名獲分流為緊急、次緊急及非緊急的貧困病人獲得急症室費用減免；約2,100名貧困病人獲得住院費用減免；約8,600名貧困病人獲得專科門診費用減免。

1月5日晚上近十時，瑪嘉烈醫院急症室輪候病人數目略減，但仍有數十人。（林振華攝）

另外，在急症室服務方面，由1月1日至7日，共有32,147名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，較去年同期減少11.9%，其中1,807名病人分流類別為危殆及危急、14,077名病人為緊急，較去年同期微升，餘下16,263名病人為次緊急及非緊急，較去年同期減17.8%。