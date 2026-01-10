漁農美食嘉年華｜人流逼爆如年宵　有市民$160買4盆花：平過花墟

「漁農美食嘉年華 2026」一連三日在旺角花墟公園舉行，今日(10日)周末為第二日，因應會場人流逼爆，警方在附近一帶實施人流管制措施，從旺角東港鐵站步行至花墟公園，需繞道至啟基學校方可到達，全程需近半小時。現場所見，會場人頭湧湧，以長者居多，熱鬧程度如行年宵。有入場市民到場趁熱鬧，認為香港「好悶」，會場的人流較想像中多，但以長者為主。他們以160元購買4盆花，包括蘭花及紅掌，讚價錢較花墟所售的更便宜。



花墟公園的會場人頭湧湧。（董素琛攝）

「漁農美食嘉年華 2026」一連3日在旺角花墟公園舉行，今日(10日)周末為第二日，下午近3時會場人流逼爆，警方在現場一帶實施人流管制措施，入場人士需繞道至附近啟基學校，才能進入排隊人龍，由龍尾位置至會場相距約200米。現場所見，場內人山人海，熱鬧程度如行年宵花市，攤位對開的行人通道都塞滿人流，插針不入，但秩序良好。

警方在花墟公園一帶實施人流管制措施，從旺角東地鐵站到花墟公園，需繞道至啟基學校方可到達，全程需近半小時。（董素琛攝）

現場有告示牌顯示，警方正實施人流管制措施。（董素琛攝）

李先生及李太以160元購買4盆花，包括蘭花及紅掌。（董素琛攝）

由於現場售賣本地漁農產品，入場人士以長者及中年人士居多，有不少人帶備買餸「戰車」載戰利品，也有不少人專程跨區來參觀，包括將軍澳區居民李先生及李太來「趁吓熱鬧」。夫婦倆以160元購買4盆花，包括蘭花及紅掌，他們盛讚場內盆栽價錢較外面花墟所售的更便宜，並指今年的人流較去年多。他們又打算購買本地有機菜，李先生指是因「情意結」；李太則指，「（本地）啲嘢靚啲吖嘛」。

陳先生及女兒陳小姐，到場購買本地栽種的番茄、有機烏頭魚乾等的產品，共花費500元至600元。（董素琛攝）

跨區而來的還有大埔居民陳先生及其女兒，兩父女購買了本地栽種的蕃茄、本地有機烏頭魚乾等產品，共花費500至600元。陳小姐認為，產品的價格較市面上的有機產品便宜，特意到場支持本地產品，皆因有朋友從職場轉型當農夫，「都知道佢哋係辛苦嘅。」她指現場氣氛興旺，人流較想像的更多，「完全係水泄不通……（人流）仲逼過花市（年宵市場）。」

香港現代化海產養殖負責人余先生（左二），對展期的銷情樂觀。（董素琛攝）

今年的漁農美食嘉年華極旺丁，但又是否旺財呢？香港現代化海產養殖的攤檔，售賣本地養殖的魚，其魚場位於大埔鹽田仔。負責人余先生表示，今次是首度參加漁農美食嘉年華展銷，他認為人流及商機均較想像中多，有信心可於三日的展期賺取盈利。

香港現代化海產養殖售賣本地養殖的魚，其魚場位於大埔鹽田仔。（董素琛攝）

余先生透露，一天約可售出200條魚，有顧客更一次過購買4條魚，故對銷情感到樂觀。他表示，公司以往有在本地網購平台出售產品，今次在漁農美食嘉年華展銷以7折出售。「將個價錢壓返低啲，等啲市民有機會試咗我哋啲魚先。」他以東星斑為例，指600克的東星斑售約200元。至於會否提供「多買多送」優惠，他說要視乎情況，笑說「清咗呢啲雪櫃（貨物），我都廢事搬走啦。」

花墟公園的會場會場人頭湧湧、插針不入。（董素琛攝）

