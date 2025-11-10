全運會｜沙灘排球男子決賽維園完成　手球男子組啟德體育園決戰

第十五屆全國運動會香港賽區首兩個競賽項目，即沙灘排球和手球男子組比賽，周一（11月10日）順利完成。



2025年11月10日，第十五屆全國運動會沙灘排球比賽男子組項目決賽舉行。圖示文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前排左）和國家體育總局排球運動管理中心主任兼中心黨委書記賴亞文（前排右）與金牌得主江蘇隊（後排中）、銀牌得主遼寧隊（後排左）和銅牌得主山東隊（後排右）合照。（政府新聞處圖片）

沙灘排球女子組決賽已於8日完成

沙灘排球比賽在銅鑼灣維多利亞公園舉行，男、女子組共有104名來自內地、香港和澳門共52支隊伍的運動員參賽。女子組的決賽已於11月8日完成，前三甲順序為福建隊、南京體育學院隊、新疆隊；男子組的決賽於周一晚亦順利完賽，前三甲順序為江蘇隊、遼寧隊、山東隊。

2025年11月8日，第十五屆全國運動會沙灘排球比賽女子組項目決賽舉行。圖為文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前排左）和國家體育總局排球運動管理中心副主任袁磊（前排右）與金牌得主福建隊（後排中）、銀牌得主南京體育學院隊（後排左）和銅牌得主新疆隊（後排右）合照。（政府新聞處圖片）

手球男子組比賽在啟德體育園的啟德體藝館舉行，有近180名來自內地、香港和澳門共10支隊伍的運動員參賽。周一晚亦完成所有賽事，金、銀、銅牌得主順利誕生，順序為江蘇隊、安徽隊及北京隊。

香港賽區其他項目相繼展開

至於香港賽區的其他競賽項目，籃球（男子22歲以下組）比賽已於同日展開，超過150名來自內地和香港共13支隊伍的運動員參賽。當中香港會派出16名運動員參賽。而7人制橄欖球、高爾夫球、場地自行車、鐵人三項及撃劍，亦會於本星期相繼展開。

市民如欲入場親身為運動員打氣，可透過多個不同渠道購票，包括十五運會官方票務網站或微信「十五運會官方票務」小程式，完成實名註冊登記開戶後購買電子票。公眾亦可前往香港中國旅行社11間指定銷售點購買香港賽區項目紙質門票，又或到比賽現場的場館售票處購票。