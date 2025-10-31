全運會香港賽區賽事維園開打　沙排打頭陣　市民處子觀賽撐港隊

全運會香港賽區賽事今日（31日）展開，率先有沙灘排球賽在維園舉行，首場比賽在上午9時開賽，尾場則在晚上8時才開賽。早上10時的維園只有零星人士入場，其中一名入場人士表示是特意來支持香港主辦的全運會，將會支持港隊。他選擇看沙灘排球是因為從來沒看過，其後也會看其他項目，如劍擊等，支持港隊運動員。



全國運動會香港賽區賽事今日展開，率先有沙灘排球賽在維園舉行。（洪戩昊攝）

早上10時的維園只有零星人士入場。（洪戩昊攝）

王先生表示是特意來支持香港主辦的全運會，將會支持港隊。（洪戩昊攝）

今屆全運由粵港澳三地合辦，其中香港賽區將舉辦10個項目，包括沙灘排球、手球和劍擊等。香港賽區的賽事今日在維園以沙排打響頭炮，至11月20日以籃球（男子22歲以下組）和劍擊作結。

早上10時的維園只有零星人士入場，其中一名入場人士王先生表示是特意來支持香港主辦的全運會，將會支持港隊。他選擇看沙灘排球是因為從來沒看過，其後也會看其他項目，如劍擊等，支持港隊運動員。

現場設有自助物品儲存區，可以儲存不能帶進場內的東西，如長傘等。（洪戩昊攝）

讚入場過程暢順 當嘉年華入場吃喝

另一入場人士麥先生坦言不認識參賽隊伍，只是將沙排賽當成娛樂活動，希望能感受現場氣氛，以及入場吃喝，「當係嘉年華咁」，而票價只是100元人民幣。他亦表示入場過程十分暢順：「我以為會排晒隊，點知又幾舒服。」

麥先生則坦言自己不認識參賽球隊，只是將沙排賽當成娛樂活動。（洪戩昊攝）

除了港人，芸芸入場人士中還有居港法國家庭。父親Jaume指，他們一家其實毫不認識全運會及其參賽球隊，但因為兩位小孩喜歡排球，剛好又在住處附近看到全運會的廣告，所以決定帶她們入場看比賽。

居港法國家庭父親Jaume。（洪戩昊攝）

全運會沙排賽將由今日至11月10日在維園舉行，期間只有11月9日沒比賽。而沙排後第二個開賽的項目則是手球，將由明日起在啟德體藝館舉行。