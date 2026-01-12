內地男稱照顧病危母准70萬保釋離港　再提訊未現身　官先押後案件

內地男子涉嫌以假資料申請「高才通」，早前聲稱母親病危，獲准以現金及人事達70萬元保釋，並准離港，案件今(12日)在沙田法院再提訊時，男子缺席聆訊，其擔保人指被告仍未返港。署理主任裁判官鄭紀航未發拘捕令，把案押後至1月26日再訊，待被告出庭解釋，亦暫未充公保釋金。



被告陳炳增，47歲，持雙程證來港，被控一項串謀訛騙罪，指他與一名「劉先生」合謀，向入境處等假稱他符合高端人才通行證計劃（B類申請）的資格，誘使處長他及其配偶黃曉霞和其女兒陳艾希在港逗留。

沙田法院。（資料圖片)

高院獲准短暫離港10天

被告於去年12月向高等法院申請更改保釋條件，以回內地照顧病危的母親，並獲准在去年12月16至26日期間離港。

擔保人指被告願承擔法律後果

其擔保人今在庭上稱，他曾多次聯絡被告，被告至今未返港，指被告無棄保潛逃的意圖，只望待母親情況穩定才回港，願承擔法律後果。

官明言再缺席會充公擔保金

鄭官聽罷認為毋須立即頒下拘捕令，把案押後案件至1月26日再訊，待被告出庭解釋，並維持原有保釋條件，但明言若被告再缺席，將全數充公擔保金。

案件編號：STCC2135/2025