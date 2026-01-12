大律師蘇信恩涉非禮求准匿名　官指事主身份被揭機會微　拒續令

大律師蘇信恩涉兩度在家非禮一名人士，被控2項非禮罪，案件早前提訊時，蘇稱若以其名字曝光，或會令人拼湊出事主身份，早前獲准以字母「A」代稱。案件今（12日）在東區裁判法院再訊，主任裁判官張志偉聽取蘇和控方的進一步陳詞，認為事主身份被披露的風險微乎其微，故撤回早前准被告匿名的安排，但禁止公開事主身份，包括其性別及職業，並把案押後案件至2月13日答辯，以待辯方索取未被使用文件。



禁報事主身份包括其性別及職業

被告蘇信恩（32歲，大律師），被控於於2017年8月30日，在香港西營盤某住宅大廈單位內，兩度猥褻侵犯X。

法庭已就事主X身份頒布匿名令和禁止報道令，禁止任何人包括傳媒發布可能識別到X身份的資料，包括X的姓名、性別、照片、學校和職業等。

被告蘇信恩。（陳曉欣攝）

蘇稱他案發時並非認可大律師

蘇今自行應訊，他早前獲法庭批准臨時命令，准以代號「A」代替名字。控辯雙方今就法庭應否維持命令再作陳詞。蘇指公開其姓名會令他人有機會以拼湊出事主身份。他又澄清，他案發時不是實習大律師或認可大律師，他與事主亦非學徒關係。

X認為被告毋須使用代號

控方反對被告匿名，力陳蘇與X並非師徒，X身份洩露的機會很低，一般人不會猜到X的身份。法庭考慮是否准許被告匿名時，應考慮X的意願，X已表示被告毋須使用代號。控方並提到，本案亦牽涉公眾利益，控方和法庭有責任保護將來加入法律行業的學生，張官表示這方面太遙遠。

認為X身份被披露的風險低

張官最終表示，蘇和X以師徒相稱是二人安排，沒有文件可循，一般人不知情，同時認為沒有任何實質風險有機會令X的身份被披露，而X亦表示不需要法庭為被告匿名，遂取消以代號匿名的安排。

案件編號：ESCC 3164/2025