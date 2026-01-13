33年歷史《加拿大明報》月底告終　周六起停刊　當地再無中文日報

1993年創刊的《加拿大明報》將於當地時間今年1月17日起停刊，隨後1月31起日停止運作，結束長達33年的歷史，此後加拿大再無印刷版中文日報，料約62名員工受影響，包括38名全職及24名兼職員工。有員工昨午（13日）已收到香港總公司的信件，通知終止僱傭關係。



翻查資料，《加拿大明報》2024年疑已財政緊絀，曾發起群眾簽名要求加拿大聯邦期刊基金撥款支持，同年更曾放盤求售位於卑詩省列治文的加西辦事處物業。



《加拿大明報》1月31日起停止運作，結束33年的歷史。（網頁截圖）

《加拿大明報》1.17起停刊 1.31起停止運作

紙媒近年步向寒冬，《加拿大明報》昨日（12日）在新聞直播公布，《加拿大明報》多加東及加西版由當地時間周六（17日）起停刊，1月31日起停止運作。員工昨午已收到香港總公司的信件，通知終止僱傭關係。

有《加拿大明報》財經記者數年前由香港移民至加拿大，對《加拿大明報》停刊的決定不感到意外，因2024年入職時已了解公司經營困難。他期望失業後領取就業保險期間可找到新工作。

《加拿大明報》2026年1月12日在新聞直播中公布1月17日起停刊，1月31日起停止運作。（網頁截圖）

《加拿大明報》多倫多總部約62名員工受影響

據《加拿大星島日報》報道指，通知信件的發言人為世華媒體執行董事兼行政總裁張裘昌，並引用安省勞工廳文件顯示，若不計算管理層職員，《加拿大明報》多倫多總部約62名員工受影響，包括38名全職及24名兼職員工。

《加拿大明報》停刊後當地再無中文日報

翻查資料，明報集團於1993年5月28日在加拿大多倫創立加東版，同年10月15日在溫哥華創立加西版，同年12月《明報》的創辦人兼知名武俠小說家查良鏞（筆名金庸）完全退出明報集團。

直至2022年8月28日，《加拿大星島日報》停刊後，《加拿大明報》成為加拿大唯一每日在當地出版的中文日報。換言之，隨着《加拿大明報》停刊，當地再無印刷版中文日報。

《加拿大明報》2024年曾放盤求售位於卑詩省列治文的加西辦事處物業。（Google Map街景截圖）

《加拿大明報》2024年曾放盤求售辦事處物業

隨後《加拿大明報》2024年疑因財政緊絀，年中發起群眾簽名，要求加拿大聯邦期刊基金撥款支持，當時有逾3,000人簽名，惟最終未能取得撥款。

另外據《加拿大星島日報》引用的地產文件顯示，《加拿大明報》2024年曾放盤求售位於卑詩省列治文的加西辦事處物業。