《明報月刊》前主編胡菊人離世終年92歲　獲金庸贈「金撈」成佳話

香港報人、《明報月刊》前主編胡菊人本月3日睡夢中離世，終年92歲。為其出版《良友專欄文選》的初文出版社，在社交網站公布該消息。知名作家沈西城亦有發文悼念，「我的伯樂，尊敬的胡菊人先生去世了，痛哀!」



他在1960年代獲得已故《明報》創辦人「金庸」查良鏞邀請，擔任《明報月刊》的主編，至1980年「跳槽」《中報》及《中報月刊》任總編輯。查良鏞當時挽留不果，在酒樓設宴歡送胡菊人，又送贈「金撈」（黃金勞力士手錶）作紀念，成為一段佳話。



初中時隨親戚移居香港謀生 於珠海學院英語系半工讀

初文出版社下午在Facebook發訃告，稱該社作者胡菊人已於2025年9月3日在睡夢中離世，又感謝胡菊人生前允許出版《良友專欄文選》。

1932年出生於廣東順德的胡菊人原名胡秉文，初中時隨親戚移居香港謀生，曾在聖類斯中學當校役和教堂雜役，其後加入友聯出版社工作，同時於珠海學院英語系半工讀，期間開始其寫作生涯。

金庸邀任《明報月刊》主編 改革該刊為「綜合性的高水平讀物」

1961年畢業後，胡菊人曾先後擔任《大學生活》社長及主編、《中國學生周報》社長，翌年曾應美國國務院邀請到當地考察半年，回港後加入美國新聞處《今日世界》叢書部當編輯。

胡菊人1967年應《明報》創辦人「金庸」查良鏞邀請，擔任《明報月刊》的主編。據作家沈西城過往的專欄文章，胡菊人接手《明月》後，採漸進式改革，除學術文章，亦刊載知識趣味兼備的文章，令《明月》由純學術性的月刊，變為「綜合性的高水平讀物」。他在任期間，知名學者牟宗三、牟潤孫等，都有在《明月》發表文章。

跳槽任《中報》總編輯 金庸酒樓設宴歡送贈「金撈」成佳話

1980年，胡菊人「跳槽」《中報》及《中報月刊》任總編輯。查良鏞當時挽留不果，曾在海城酒樓設宴歡送胡菊人，又送贈「金撈」（黃金勞力士手錶）作紀念，成為一段佳話。胡菊人1981年與陸鏗創辦《百姓》半月刊，兼任總編輯，直至1994年停刊。

胡菊人的文章亦見於《東方日報》、《星島日報》、《良友》等報刊專欄。他在本港文壇亦有不少身份，曾任香港青年文學獎評判、市政局中文文學創作獎評判、香港作家協會主席、香港文化藝術工作者聯合會監事會主席、香港作家聯會理事等，為1990年香港藝術家年獎作家得獎人。

曾擔任基本法諮詢委員會委員

胡菊人亦曾出任公職，包括1985年至1990年間，擔任基本法諮詢委員會委員。1996年回歸前，胡菊人移居加拿大溫哥華。