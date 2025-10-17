何伯何太涉互毆改控蓄意傷人　何太稱無辜　何伯疑欲交信給何太

因為接受電視台訪問而成城中熱話人物的何伯與何太葉秀定，兩人疑在屯門家的升降機大堂打鬥，同告受傷送院，其後雙雙被控。案件今（17日）於屯門裁判法院再訊，控方改控葉秀定蓄意傷人罪，案件將轉介至區域法院審理，押後至於10月30日提訊，兩人續准保釋。葉聽取修訂控罪時直呼無辜，署理主任裁判官鄧少雄另特別提醒何伯勿接觸控方證人，指他試圖把信件轉交葉的行為有機會妨礙司法公正。



被告何煊（77歲，退休人士）及葉秀定（44歲，家庭主婦），現各被控一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

何伯何煊疑欲交信件給何太，遭裁判官勸喻。(陳曉欣攝)

何太葉秀定在庭上大呼無辜。(陳曉欣攝)

何太葉秀定稱當時自衛。(陳曉欣攝)

何太稱自衛直呼無辜

控方今申請修訂控罪，把葉的傷人罪改控為蓄意傷人罪，案件將轉介至區域法院審理。法庭書記讀取修訂控罪時，葉直呼：「唔明白，我係無辜㗎！」其代表律師即澄清已向葉解釋過控罪，葉當時說明白。惟葉其後再表示她當時是自衛，無心傷人。在鄧官提問下，葉最終表示明白控罪。

何伯疑曾欲交信件予葉

鄧官押後案件至10月30日於區域法院提訊，二人續准保釋。鄧官提醒二人，在保釋時不得接觸控方證人，並特別提醒何伯被控方指他欲將信件轉交予葉，如內容涉及案情，或企圖影響證人，有機會妨礙司法公正。何伯表示明白。

案件吸引大量市民旁聽，兩名被告均獲警員護送離開，大批市民沿途追隨拍攝。

案件編號：TMCC900013/2025