HK Express推出12周年機票優惠　日本單程最平112元　2途徑購票

HK Express香港快運航空為慶祝12周年，今早（27日）推出機票優惠，「經濟飛」單程票價低至12元，包括一件隨身物品及一件登機行李，由今早10時起至周三（29日）晚上11時45分，登入香港快運官網或微信小程序，即可購優惠機票，不過名額有限，吸引大批顧客購票，有人發現用微信小程序比經官網更快入到。



HK Express香港快運航空為慶祝12周年，今早（27日）起一連三日推出機票優惠。（香港快運提供圖片）。

香港快運稱今次優惠為感謝每一位旅客的支持與信任，故特別推出「12周年Ultra Offer」， 出發日期涵蓋2026年4月14日至2027年3月17日，適用於所有由香港出發的來回航班（包括Open Jaw多城市行程）。

泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、中國內地及台灣地區，「經濟飛」單程票價12元，「隨心飛」單程票價112元；日本及韓國「經濟飛」單程票價112元，而「隨心飛」單程票價212元。

HK EXPRESS香港快運10月27日及29日推出12周年機票優惠。（香港快運圖片）

顧客可由今日上午10時起至10月29日晚上11時45分，登入香港快運官網或微信小程序，即可享此優惠，不過要留意優惠機位有限。

香港快運表示，今次優惠只適用於經指定網頁初次預訂由香港出發的來回機票（包括多城市行程），優惠價不適用於單程機票，票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而燮動，以系統顯示為準。