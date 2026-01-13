五成家務助理時薪120元或以下　工會倡加薪3.5%　檢討職業病附表

農曆新年將至，不少家庭聘請家務助理進行「大掃除」。勞聯與家服工會今日（13日）公布「2026年家務助理薪酬、職業安全與保障問卷調查」，發現現時五成受訪家務助理的時薪為120元或以下，同時接近八成受訪者認為2026年時薪應有合理調升。工會建議，2026年家務助理時薪加幅應不少於3.5%。而大掃除期間，建議時薪應不少於175元。



勞聯主席林振昇亦關注，僱員補償條例下的職業病並不包括腰、背、肩等病症，又指當局超過20年沒有檢視和修訂職業病附表，建議政府檢討職業病附表，讓家務助理有更好的職業病保障。



聯與家服工會今日（13日）公布「2026年家務助理薪酬、職業安全與保障問卷調查」，發現現時五成受訪家務助理的時薪為120元或以下，同時接近八成受訪者認為2026年時薪應有合理調升。（勞聯提供）

五成家務助理時新低於121元 逾八成冀有合理調升

調查於去年11至12月進行，訪問從事家務助理的僱員，了解其對大掃除、來年薪酬及工作保障的期望，並收集192份有效問卷。其中五成受訪家務助理的時薪為120元或以下，時薪121元或以上則佔逾四成。

家庭服務從業員協會總幹事張瑩瑩表示，接近八成受訪者認為2026年時薪應有合理調升，當中近三成受訪者期望有3%以上的薪金調整；而有73%受訪者更期望2026年大掃除的時薪應該至少有150元以上。

勞聯與家服工會今日（13日）公布「2026年家務助理薪酬、職業安全與保障問卷調查」，發現現時五成受訪家務助理的時薪為120元或以下，同時接近八成受訪者認為2026年時薪應有合理調升。（資料圖片）

勞聯及家服工會倡加幅不少於3.5% 大掃除期間時薪175元

她表示，按照家務助理工作的精細度及勞動量、受訪者對來年合理的時薪水平調整期望、香港綜合消費物價指數的升幅，以及衣食住行、各類公共服務來年紛紛加價等因素，勞聯與家服工會建議，2026年家務助理時薪加幅應不少於3.5%。而大掃除期間，建議時薪應不少於175元。

勞聯主席林振昇關注，僱員補償條例下的職業病並不包括腰、背、肩等病症，又指當局超過20年沒有檢視和修訂職業病附表，建議政府檢討職業病附表，讓家務助理有更好的職業病保障。（資料圖片／梁鵬威攝）

林振昇：職業病不包括腰背肩 倡檢討職業病附表

另外，調查中有接近八成受訪者有工作勞損的情況出現。勞聯主席林振昇表示，僱員補償條例下的職業病只包括手肘患粘液囊炎或皮下蜂窩織炎、手部相關腱鞘的外傷性炎症、腕管綜合症等，並不包括腰、背、肩等病症。

他又指當局超過20年沒有檢視和修訂職業病附表，建議政府檢討職業病附表，研究把其他身體部份的病症列入法例下的職業病，讓家務助理有更好的職業病保障。家庭服務從業員協會亦呼籲家務助理要留意僱主有沒有購買勞工保險，以加強工作期間受傷的保障。

五成受訪家務助理的時薪為120元或以下，同時接近八成受訪者認為2026年時薪應有合理調升。（資料圖片）

勞聯倡加強打擊黑工

調查中，有六成受訪者認為非法勞工的情況嚴重，另有九成受訪者認為，社交媒體出現疑似非法勞工招聘廣告會影響本地從業員的就業機會與薪酬水平。

林振昇表示，期望政府繼續致力打擊黑工，包括增加針對上門清潔黑工的聯合巡查行動，並與內地部門加強溝通，加強檢査懷疑介紹非法勞工的社交媒體廣告，有需要時要求下架。