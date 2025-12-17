調查指近五成打工仔凍薪 勞聯：不排除企業盈利但參考公務員凍薪
撰文：任葆穎
出版：更新：
港九勞工社團聯會今日（17日）發表2025至26年度「薪酬趨勢及期望調查」，發現今年近五成受訪者凍薪。勞聯主席、立法會議員林振昇表示，不少公私營機構都會參考公務員加薪幅度，不排除有企業即使盈利，仍參考政府做法，令不少打工仔凍薪。他期望當局進行薪酬趨勢調查，決定公務員加薪幅度，令僱員薪酬追上通賬，維持購買力及生活質素，並建議僱主明年加薪幅度不應低於3.5%。
勞聯今年6月至9月展開2025至26年度「薪酬趨勢及期望調查」，訪問1,383名僱員。調查顯示，約46%受訪者今年獲加薪，平均加薪幅度為4.3%；另有近五成受訪者凍薪，約6%受訪者減薪。逾半受訪者不滿意或非常不滿意薪酬調整情況。
預期薪酬方面，三成受訪者預期升幅不超過3%，只有7.75%受訪者預期超過5%。林振昇表示，往年不少市民期望加薪7%至8%，但今年主要集中在3%至4%升幅，估計與公務員凍薪、失業率上升等因素有關，令打工仔對加薪前景轉趨審慎。
林振昇續說，不少公私營機構都會參考公務員加薪幅度，不排除有企業即使盈利，仍參考公務員凍薪的做法。他期望當局進行薪酬趨勢調查，決定公務員加薪幅度，令僱員薪酬追上通賬，並建議明年加薪幅度應高於3.5%或以上，讓勞工共享「由治及興」的時代盈利。
