外勞｜廚房本地僱員「長工變散工再變冇工」　勞聯促剎停輸入外勞

政府近日發現首宗懷疑聘請外勞後解僱本地工人的個案，勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮今（25日）表示，收到約200名本地工友求助，指有公司聘請外勞後，本地僱員「長工變炒散，散工變冇工」，令本地工人工時及收入大減。她舉例有廚房工友被公司安排由全職變成散工，輪流到不同分店上班，但工時較全職時銳減，其後公司更以人手足夠為由解僱他。



現時政府規定本地全職僱員與外勞比例為「二比一」，譚金蓮認為規定太寬鬆，本地員工每周工作35小時便視作全職，呼籲當局檢討。她又認為本港工人失業情況嚴重，呼籲政府叫停輸入外勞。



勞聯副主席譚金蓮表示，去年起收到約200宗來自本地工友的求助。（資料圖片/楊嘉朗攝）

工會收200人投訴指被外勞取代 政府初步發現一例

勞工及福利局局長孫玉菡上星期六（23日）表示，初步發現一宗僱主聘請外勞後解僱本地員工的個案，將適時公布。勞聯副主席譚金蓮今（25日）表示並非只是孤例，工會收到約200名本地僱員求助，指有公司聘請外勞時將本地全職員工轉為「炒散」，並不斷削減其工時。

廚房女工被逼變散工 再被解僱

譚金蓮表示去年12月收到求助，有任職廚房的本地勞工自公司申請外勞後，被公司轉為替假或散工形式，削減其返工日數。其後公司更稱請到足夠人手，向他支付一星期通知金並解僱。

譚金蓮表示，餐廳、快餐店及酒樓廚房、侍應等職位於今年上半年陸續出現這種情況，與輸入勞時間吻合，反映本地就業市場受到衝擊。

譚金蓮表示，餐廳、快餐店及酒樓廚房、侍應等職位於今年上半年陸續出現本地僱員被逼變散工或被解僱。（資料圖片/吳美松攝）

譚金蓮：二比一人手比例過於寬鬆

勞工處規定僱主，必須符合聘請全職本地僱員與輸入勞工 「二比一」的人手比例要求，本地僱員每周工作時數達35小時便視為全職。譚金蓮認為規定過於寬鬆，即使員工轉為散工，最低工作時數達標就不算違反規定，但實際上本地員工的工時及收入都大減。此外，當本地工友被解僱，僱主仍可聘請替工以符合「二比一」規定，導致本地員工難以找到全職工作。

工會批「長工變炒散，散工變冇工」冀剎停輸入外勞

譚金蓮表示， 不少行業已經出現「長工變炒散，散工變冇工」的情況，飲食業5至7月失業率更已達6.4%，反映輸入外勞打擊本地勞工就業。輸入外勞計劃推行兩年，她認為業界人手需要已經改變，希望政府刹停。

飲食業5至7月失業率更已達6.4%，近期亦有多間酒樓結業。圖為長沙灣盈暉海鮮酒家。（資料圖片/蘇樂瑤攝）

工會稱有外勞被剋扣三分一月薪

對於有僱主稱，外勞月薪為行業的薪金中位數，聘用外勞無助節省營運成本，譚表示許多外勞都稱薪金被扣起不止一成。她舉例，餐廳侍應的平均月薪為1.4萬元，惟有外勞反映只收到過萬元，代表有無良僱主扣起外勞三分一月薪。

至於立法會議員張宇人早前指，聽到本地員工反映有外勞分擔工作後「開心咗」，譚質疑「侍應、廚師揾唔到工，呢啲失業工友嘅聲音佢又聽唔到？」