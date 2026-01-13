換新鈔2026｜滙豐渣打中銀2月3日起供換新鈔迎新鈔　一文看清安排

【換新鈔2026／馬年／利是／利市／農曆新年／滙豐銀行／渣打香港／中銀香港】​農曆新年將至，金管局今日（2日）公布，滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港的分行，將於2月3日至16日，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換，首三日更會提早營業時間至早上8時，專門提供換鈔服務，另外三間銀行1月27日起開放預訂新鈔服務。具體安排詳情一文看清。



滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港的分行，將於2月3日至16日，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。（資料圖片）

▼2024年1月25日 滙豐銀行旺角彌敦道分行換新鈔▼



滙豐銀行哪裡可換新鈔、迎新鈔？

滙豐旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心供應「迎新鈔」

滙豐銀行公布，市民可在今年2月3日至9日期間，到旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心，以及三部流動銀行的部份指定自動櫃員機，提取20元或50元「迎新鈔」。

同時，流動銀行首次提供3,000元新鈔套裝，包括100張20元及20張50張新鈔，只限滙豐戶口持有人提取，先到先得，流動銀行期間不辦理其他現金交易。

滙豐銀行換新鈔可換多少？

所有分行提供面值$3000及$6000鈔票套裝

另外所有分行在今年2月3日至16日，提供面值3,000元及6,000元鈔票套裝。每個鈔票套裝均包含3,000元新鈔，或面值3,000元新鈔及迎新鈔套裝各一套，每份3,000元套裝由100張20元鈔票及20張50元鈔票組成。

滙豐銀行並鼓勵市民使用PayMe或滙豐流動理財應用程式，經轉數快派發電子利是，向親友送上新年祝福。

▼2025年1月14日 滙豐銀行旺角彌敦道分行換新鈔▼



滙豐卓越理財專尚／理財客戶可直接向經理預訂新鈔

滙豐銀行又指，由今年1月27日起，市民可透過「HSBC HK APP」或官網選定分行，預約時段領取新鈔。滙豐卓越理財專尚及卓越理財客戶，可透過其客戶總監或經理預訂，以安排領取新鈔。

所有滙豐分行今年2月3日至5日，將提早一小時至早上8時營業，設有特快櫃台加快流程。為更有效管理人流，今年2月3日至16日，分行每日早上向未有預約的客戶派發即日籌。

中銀香港手機銀行及「BoC Pay+」今年將繼續提供「Phone」利是服務。（中銀香港圖片）

中銀換新鈔安排如何？

中銀香港各分行供兌換「新鈔標準裝」及「迎新鈔」

中銀香港公布，由今年2月3日起，中銀香港各分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，其中總值3,000元的「新鈔標準裝」，包含100張20元及20張50元新鈔。

為節省輪候時間，客戶在今年1月27日起，可透過中銀香港手機銀行及網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」，在指定分行及時段領取。

中銀香港全線分行及理財中心今年2月3日至5日延長服務時間，提早至早上8時營業，額外營業時段專門提供換鈔服務，分行並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

中銀香港客戶每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅。（中銀香港圖片）

中銀香港推M&M's新春主題電子利是封

中銀香港手機銀行及「BoC Pay+」今年將繼續提供「Phone」利是服務。BoC Pay+更特別聯乘M&M's推出一系列「Pay Buddy」及M&M's新春主題電子利是封，客戶每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅。

客戶由即日起登入BoC Pay+領取優惠券，在指定商戶享M&M's系列產品立減優惠。另在30多間指定零售及餐飲商戶，使用BoC Pay+消費，享有「年貨節」立減優惠 。

渣打香港每間分行的新鈔數量，將因應該區需求而訂定，每日額滿即止。（資料圖片）

渣打銀行怎樣換新鈔？

渣打香港︰分行的新鈔數量按每區需求而定

渣打香港公布，各分行由今年2月3日至16日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，全線分行首三日（2月3日至5日）將提早至上午8時開始提供兌換新鈔服務，所有櫃位在上午8時至9時只用作兌換新鈔，以縮短輪候時間。

渣打香港分行將確保充足人手管理人流及派籌，每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每日額滿即止。渣打會確保分行每日供應新鈔及「迎新鈔」，並安排職員為市民提供協助。

另外為確保市民換鈔過程順暢，渣打分行將作出特別安排，個別分行特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。市民亦可透過SC Pay向親友派發「e-利是」。

渣打香港今年預訂新鈔的名額較去年增加20%，以滿足市民的需要，額滿即止。（資料圖片）

渣打香港預訂新鈔名額較去年增加20%

預訂服務方面，由今年1月27日早上8時起，市民可在渣打香港網頁，預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，再在指定時段到指定分行領取，省卻排隊時間。另外今年預訂新鈔的名額較去年增加20%，以滿足市民的需要，額滿即止。

網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇，包括新鈔及「迎新鈔」套裝，包括︰

1）新鈔及「迎新鈔」套裝︰有100張面值20元新鈔、20張面值50新鈔，以及20張面值50元「迎新鈔」，總值4,000元



2）新鈔套裝︰有100張面值20元新鈔、20張面值50元新鈔，總值3,000元



3）迎新鈔套裝︰有20張面值50元「迎新鈔」，總值1,000元。

