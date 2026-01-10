宏福苑｜塔門撒灰別摯親　兩子憶嚴母教誨　夫願隨海葬：佢會等我

大埔宏福苑火災中，葉白瑞蓮（葉太）逐家拍門通知走火警，救回4人1狗的性命，自己卻葬身火海。告別禮日前已舉行，葉家遵從葉太生前一切從簡的意願，今日（10日）在塔門海葬撒灰。送別摯愛最後一程，葉先生望著茫茫大海，縱然心中不捨，但感嘆愛妻終於自由自在，「可以周圍去，唔使掛住我哋」，葉先生更決定將來選擇海葬，他日與愛妻在大海重聚，「我相信佢會等我」。這場喪禮不僅是對逝者的告別，更令父子三人重新回憶這摯親對家庭的愛與付出。



葉先生與兒子阿賢及阿霆持繩將擺放骨灰的膠椅緩緩放進海面。（廖雁雄攝）

塔門撒灰遂妻願 夫願隨妻海葬：我相信佢會等我嘅

葉先生與兩名兒子阿賢及阿霆，今日帶著葉太的骨灰乘船出海。葉先生透露，塔門是香港的三個指定海葬海域之一，水面較另外兩處平靜，而且太太曾到塔門釣魚。海葬儀式簡單，一眾家人看著骨灰撒入海中，隨即撒花道別，葉先生雖感失落，卻也為太太感到釋懷：「佢自由自在，可以周圍去，唔使掛住我哋。」葉先生想像太太會先在香港水域遊覽，尤其是東平洲，因太太的兄長任職水警，曾駐守東平洲，故對該處有情意結。他相信太太之後會到生前最想去的沖繩。

訪問期間，葉先生向記者透露已決定了自己身後事的安排，他原打算日後葬於紀念公園，但如今太太長眠大海，他也改變主意：「既然佢喺大海，我都會選擇大海。」他相信他日會與太太再次重聚：「我相信佢會等我嘅。」

家人撒花道別。（廖雁雄攝）

嚴母視家為堡壘 長大始知母親心意

船隻回程時，葉先生的長子阿賢和幼子阿霆亦回想母親在生的點滴。在兩兄弟眼中，母親的愛是嚴厲的。長子阿賢憶述，母親總認為外面世界太壞，只有家人不會害你，因此對他們管教特別嚴格，小學及中學都不准外出玩耍。「細個唔明白會覺得做咩乜都管，後來大個反叛期都會鬧交，但人大咗先知，佢係用佢嘅方式保護你。」

阿賢指，母親受原生家庭影響，對哥哥這個角色要求極高。而阿賢與阿霆相差8年，阿賢自小起便被訓練做家務，洗衫、煮飯、買餸一腳踢，更要肩負照顧弟弟的責任。「佢灌輸畀我，因為你係哥哥，你就要承擔，要照顧屋企。」

雖然母親對兩兄弟同樣嚴格，但執行方式卻因人而異。阿賢坦言，小時候覺得母親對弟弟較為保護，阿霆則解釋，小時候患有哮喘，身體較差，母親擔心太操勞會令他病發。不過阿霆認為，母親的嚴厲是一視同仁，「佢對我都有要求，成日話出去一定要靠自己，就算做細佬都唔可以依賴晒（屋企人），都要幫吓手。」

阿賢（左）及阿霆（右）回憶母親生前的點滴。（廖雁雄攝）

兩兄弟四處奔波 不忍父睹殘酷真相

火災發生後，最煎熬的莫過於等待消息與認屍的過程。阿賢和阿霆在這段期間，展現了對父親最大的保護。阿賢透露，在最初尋找母親及認屍的階段，兩兄弟商量後堅持不讓父親參與，無論是去醫院、社區會堂看相片，甚至是到殮房辦理手續，都由他們代勞。

「呢件事對大家都好大打擊，尤其是爸爸，佢作為另一半，佢更加難接受。」所以兩兄弟在火災後連日到社區會堂看相片，不願父親目睹那殘酷的一幕。

葉先生望著茫茫大海，送別愛妻。（廖雁雄攝）

全家暫住長子家互撐：互相支持行落去

火災奪去三父子的摯親和家園，現時葉先生及阿霆住在阿賢家中。阿賢指火災當日二話不說，將父親及弟弟一家全接到自己家中暫住，「頭幾日專注搵阿媽，已錯過咗申請中轉屋嘅時機」。阿賢認為，此刻是一家人最需要團結的時候，「精神上大家要互相支持行落去」。