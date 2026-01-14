無業漢揮斧隨機斬斃七旬翁　稱受天狼星人指示求減責不成　囚終身

無業漢5年前在公園涼亭斧頭隨機砍殺抽煙七旬翁，他被補後稱百萬個周期前是天狼星人，案發時受「天狼星人」指示殺人。無業漢曾以「減責神志失常」抗辯想認誤殺，惟控方的精神科專家認為，被告只是有奇怪想法，案發時非精神失常，他最終被裁定謀殺罪成，法官郭啟安今（14日）在高等法院判刑指，被告與事主無仇無恨亦不相識，但被告無故殺死對方，且手段兇殘，形容被告的反社會行為惡劣，需為其極端行為負責，依判被告終身監禁。



以減責神志失常抗辯被拒

被告萬日林，35歲，被控一項謀殺罪，指他於2021年8月5日，在屯門海珠路遊樂場的涼亭內謀殺男子張國炎（70歲）。被告原欲認誤殺罪，但不獲控方接納。辯方以「減責神志失常」為由抗辯，指被告受精神分裂症影響犯案。

被告萬日林事發後在附近遊樂場被捕。(資料圖片)

死者張國炎在公園涼亭被殺。（資料圖片)

被告萬日林遇見警員時曾逃跑，被警員截獲。(資料圖片）

被告萬日林想以精神失常減免刑責認誤殺，但不獲控方接納。（資料圖片)

女醫生鄧宛兒認為，被告萬日林有分裂人格的特徵，如有奇怪信念，但並非患有分裂人格障礙。(朱棨新攝)

專家認為被告裝病

法官郭啟安判刑時，先引述控方兩名精神科專家的證供。兩名專家均指被告有精神病的徵狀，但並非患有思覺失調或精神分裂症，又認為被告裝病。而辯方的精神科專家則認為，被告患有思覺失調，案發時受幻聽等影響。郭官指，從陪審團的裁決顯示，他們不接納告因神志失常犯案。

律師指被告目光呆滯未能集中

郭官續指，辯方指大律師和律師往小欖精神病治療中心向被告索取指示時，被告未能集中，又指案發時聽到聲音著他殺人，否則會被虐待。大律師形容，被告目光呆滯，他明白謀殺罪成和面對終身監禁，亦明白殺死事主影響其家人，感到對不起他們，但沒有話要向法庭表述。被告和家人亦沒有撰寫求情信。

殺人手段兇殘且無深刻悔意

郭官指，被告非因精神失常而犯案。他和事主無仇無恨，但無故殺死不相識的事主，而且手段兇殘，從事主的傷勢可見一斑，同時沒有展示深刻悔意。郭官續指，被告的反社會行為惡劣，對事主家人造成不可磨滅和不可彌補的傷害，他需為其極端行為負上刑責，遂依判就被告終身監禁。

事主被斬至頭骨破裂

案情指，有途人於2021年8月5日晚上9時，經過涉案涼亭，見到事主在涼亭附近的地上躺臥，頭部附近有大量血跡，已無反應。救護員接報到場時，發現事主頭骨破裂，頸部有傷口，證實他已死亡。

被告被捕時懷摺鋸刀及斧頭

警員在附近調查，於晚上10時在恒貴街遊樂場見到被告，當時他的頸部有血跡。此外，他帶著一個袋，袋內一個木柄外露。被告之後開始慢跑，警員覺得他有可疑，遂截開追截。被告未有按要求停下，反而加速，最終被捕。警員在跌在路邊的袋內，找到一把摺鋸、一把刀連刀套和一把斧頭。

被告認見老翁吸煙用斧頭劈其頭

被告在錄影會面指，他當日見到老翁在涼亭吸煙，他從後用斧頭劈他的頭。他在行兇後到附近公廁企圖自殺，惟嘗試了半小時都不成功，最終被警員截獲。被問及為何要殺人時，被告先稱沒有人著他殺人或自殺，之後又指天狼星人叫他殺人，他在兩年後會公開原因。被告又指，他死後有事要處理，因此自殺。

與專家首次見面時未提外星人

控方專家證人青山醫院法醫精神科顧問醫生鄧宛兒在事發後會見被告，鄧指被告在首次會面時說案發時聽到有男聲叫他殺人，未提及外星人。直至第2次會面才提及自己在「100萬個生命周期」前是天狼星人。他轉世後，先後成為中國首位君主和泰王拉瑪。他相信自己因上世被暗殺，無法取得皇位，因此要報仇。

有分裂人格特徵但不等同有神智失常

該專家認為，被告雖有分裂人格的特徵，例如相信自己能與外星人有心靈感應，但不等同有神智失常。

