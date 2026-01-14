宏福苑大火｜宏業唯一獲授權簽署人辭任須停工　27工程另委承建商

大埔宏福苑發生五級大火後，其中一名「獲授權簽署人」（AS）已離任。屋字署今日（14日）回覆查詢時證實，僅餘一名AS、因火災涉誤殺被捕的黃忠基亦已辭任，由於現時沒有獲授權簽署人代其行事，宏業不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程。



宏志閣是八幢大廈中，唯一一幢沒受大火波及，但屋苑災後一個月仍未解封，所有居民都無家可歸。（黃學潤攝）

大埔宏福苑火災發生前，宏業在屋宇署的一般建築承建商名冊顯示有兩名「獲授權簽署人」（AS），分別為張玉濤及黃忠基，屋宇署上月回覆證實張玉濤已離職，因此按程序將其從名冊中除名。

黃忠基辭任 宏業無法以註冊承建商身份進行工程

餘下一名「獲授權簽署人」黃忠基，他同時是宏業的工程顧問，早前被警方以「誤殺」罪名拘捕。今日（14日）翻查一般建築承建商名冊，已經不見黃忠基的名字。屋宇署回覆查詢時證實，於1月5日收到宏業來函通知，指其「獲授權簽署人」已辭任，因此已將其從宏業的承建商名冊資料中移除。

屋宇署稱，由於現時沒有獲授權簽署人代其行事，宏業不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程。

警方在火災翌日，以涉嫌「誤殺」，拘捕「宏業建築」三名負責人，三人分別董事何建業（52歲）、侯華建（54歲），以及授權簽字人黃忠基（68歲）。圖為一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（資料圖片／馬耀文攝）

屋宇署：正通知業主組織需另委任承建商

屋宇署在去年11月勒令28個由宏業作為註冊承建商的私樓工程項目停工，及後發現宏業在其中一個項目的委任已被撤回。至於餘下27個工程，屋宇署最新表示，正聯絡相關工程的認可人士，對於個別只需由註冊承建商負責進行的小型工程，署方正直接聯絡業主組織，通知他們需另行委任新的註冊承建商以繼續進行有關工程。

至於同以「宏業建築工程有限公司」作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，本月初已召開特別業主大會，議決終止宏業的大維修合約。

補聘AS須經屋宇署審批和面試

根據名冊，「宏業建築工程有限公司」的註冊於2027年3月8日才屆滿。香港營造師學會會長湯毓褀表示，根據《建築物條例》即使宏業有牌照，但由於缺乏AS代其行事，仍無法進行建築工程。他指，若承建商補聘AS，須經屋宇署審批和面試。現時全港約800個一般承建商，當中七成只有「單頭」AS，因此行內補聘AS的情況普遍。不過，他認為宏業情況複雜，相信屋宇署會有多重考慮因素，包括該AS是否有能力處理公司面對的問題。

湯毓褀又指，維修方及承建商的合約通常列明，雙方在甚麼情況下可以終止合約。一般情況而言，若承建商無能力履行職務完成合約工程，已構成業主終止合約的理由。他又不贊成政府介入私人合約，但認為政府可協助法團了解合約內容，根據條款終止合約。