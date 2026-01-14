宏福苑火災｜鄧炳強：參考內地引入先進科技及裝備　強化消防安全

第八屆立法會今日（1月14日）首次舉行大會，集中討論宏福苑火災善後工作。保安局局長鄧炳強發言時表示，高度重視火警相關調查，務求將所有負責人追責到底。他指出，消防處牽頭的跨部門調查組正全力調查火警和火勢迅速蔓延的原因，而他自己主持的強化消防安全治理工作組，正推出具體針對性措施及部署中長期方案。



1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（鄭子峰攝）

鄧炳強表示，火災後因應消防安全事宜採取的即時措施包括成立專責巡查隊，排查正進行維修的樓宇的消防裝備；成立全天候快速應變小隊，在火警時到場檢視消防設備運作情況和對違規情況執法；加強主要消防裝置停止操作期間對居民的警示等，鼓勵警鐘測試至少半年一次，每年最少舉辦一次防火演習；持續在高風險時期，如長假期間對持牌較多商廈展開巡查和執法，等等。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，保安局局長鄧炳強發言。（鄭子峰攝）

善用大數據及AI 制定應對措施

鄧炳強續指，中長期措施方面有七項措施，包括：展開樓宇消防裝置排查計劃；檢討特大型火警事故的行動策略；善用科技提升滅火救援效率，全面檢視消防裝置配備，積極參考內地及其他地方經驗，研究引用更多先進科技及大型消防配備；善用大數據和人工智能，分析巡查所得的風險數據，制定應對措施；深化大灣區救援合作及協調機制，優化配合程序；優化個部門政策巡查執法和危機處理合作機制；積極研究修例，包括檢討物管公司法定責任，以及將上述建議的行政措施提升成法定要求。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，行政長官李家超在會上發言。（鄭子峰攝）

提升簽發虛假消防證書罰款 冀可判處監禁

鄧炳強又表示，希望引入定額罰款制度，糾正違規行為，如阻塞走火通道；引入法定要求，若要關閉主要消防裝置必須事先申請；以及就註冊承辦商簽發虛假或誤導性消防裝置和設備證書的罰款由最高5萬元大幅提升，並希望可以判處監禁。