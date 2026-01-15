消委會｜七旬婦遭美容院遊說買40萬療程　逾500次未用料20年用畢

政府近年推動銀髮經濟，惟長者消費時仍面對不少困難。消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，提到一名七旬婦到美容院接受療程時經常被推銷，而當她拒絕購買時，便常被告知預約已客滿，最終她在兩年間合共購買逾30萬療程，及後再被遊說購買逾10萬療程，直至查詢後才發現尚有逾550次療程未使用，即使每兩星期使用一次，亦要超過20年才能用畢。



一名七旬婦到美容院進行療程時經常被推銷，而當她稱若拒絕購買，便常被告知預約已客滿，最終她在兩年間合共購買逾30萬療程。圖片並非涉事美容院。（資料圖片/羅君豪攝）

若拒絕購買 職員稱下次療程已客滿

年逾70歲的吳女士，自2022年起多次光顧一間美容院。她稱由於視力及身體問題，難以在短時間內閱讀及理解複雜的合約條款，因此被推銷新療程時，只能依賴職員的口頭講解。吳表示，進行療程期間經常被推銷，而當她稱若拒絕購買，預約下一次療程時便經常被告知已客滿。因此她在2022年至2023年間，合共購買逾30萬的療程。

再買10.5萬元療程 擁逾550次療程須20年才用畢

職員在隨後兩年仍然繼續向她推銷，但沒有提及她尚未使用的療程數目及到期日，最終令吳再購買合共10.5萬元的療程，並繳付7.9萬元。吳女士後來查詢下，才發現尚有逾550次未使用的療程；即使每兩星期使用一次，亦要超過20年才能用畢，但療程有效期只剩兩年。她質疑美容院的銷售手法，遂向消委會求助，要求取消交易並退還已繳付的7.9萬元。

美容院拒取消交易 僅還2.6萬元餘額

美容院回應指，職員在銷售過程中已清楚講解療程內容、金額及條款，包括不可退款條款，而列明有關條款的收據亦獲投訴人簽署確認，因此在消委會調停下，只願意取消投訴人尚未清繳的2.6萬元餘額。然而，吳女士不接受方案，消委會已建議她可以考慮諮詢法律意見，或申請消委會的「消費者訴訟基金」。

消委會提醒商戶，在銷售療程等涉及合約的交易過程中，宜深入淺出講解複雜的合約條款內容，並放大印刷合約條款的字體以供較年長消費者閱讀。消委會又提醒消費者，美容療程多屬預繳式消費，消費者在購買前宜以自身實際需要及身體狀況為主要考量。

一名七旬婦到美容院進行療程時經常被推銷，而當她稱若拒絕購買，便常被告知預約已客滿，最終她在兩年間合共購買逾30萬療程。圖片並非涉事美容院。（資料圖片/羅君豪攝）

八旬翁不諳智能電視 質疑電器店違諾 無示範操作

年逾80歲的馮先生早前到電器店選購電視，店員向他推介一款品牌最新型號的48吋OLED電視，並強調該型號具備高畫質及內置免費串流平台優惠。馮對智能電視或內置串流平台程式的認識不深，不過店員曾向他稱，負責安裝電視的技術人員會完成設定，並示範基本操作，確保他明白如何使用串流平台，於是馮先生花費1.25萬元購買該電視。

然而，在安裝當日，技術人員在完成安裝後便立即離開，沒有教導他如何使用串流平台，亦沒有提供任何操作指引。馮先生嘗試自行操作，惟電視出現一條錯誤訊息，他不知道如何解決，遂拍下錯誤訊息畫面，並聯絡電器店店員。代理商曾回覆他指，會安排技術人員兩日內上門檢查，惟等待逾一星期仍未接獲其進一步通知。馮先生深感失望，遂向消委會求助，希望協助安排更換其他型號的電視。

年逾80歲的馮先生早前到電器店選購電視，表示對智能電視或內置串流平台程式的認識不深，職員承諾會確保他明白如何使用串流平台，但最終技術人員在完成安裝後便立即離開，沒有教導他如何使用串流平台，亦沒有提供任何操作指引。（資料圖片）

涉事代理商解釋，若用戶對於操作流程有任何疑問，並不屬於機件故障，公司會安排客戶服務代表，嘗試通過電話提供教學指引。然而，了解到馮先生的特殊情況，代理商在調停下，願意免費派人上門教導使用電視功能。

消委會提醒，消費者可在技術人員上門安裝時把握機會要求示範常用操作，並親身嘗試以確認懂得使用。而商戶在推廣智能產品時，除著重產品性能及優惠外，亦可考慮加強售後服務及技術支援。