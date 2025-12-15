消委會交友配對｜年薪300萬40歲女付$7萬　18男均不合　退款不果

在急速生活節奏中想擴闊社交圈子以覓真命天子，有人會選用交友配對服務。消費者委員會今日（15日）發布有關交友配對服務的投訴。其中一個個案，年薪逾300萬元、年約40歲的投訴人，希望尋找年齡及收入均相若的男士為對象，遂向配對公司支付70,000元購買配對服務。



然而首年內，配對公司先後向投訴人推薦了18名男會員，惟當中沒有一位完全符合投訴人當初列出的擇偶條件。投訴人曾向配對公司表達不滿，認為平均收費近萬元才促成1次約會，然而卻不曾推薦一位完全符合她要求的對象。投訴人無法與公司達成共識，遂聯絡消委會要求取消合約及退款。



消委會介入後，配對公司否認違約，重申當初銷售服務時，職員表示有很多會員符合她列出的擇偶要求，這亦是她同意購買服務的原因，後來即投訴人再次要求退款，惟配對公司維持其決定不變，消委會建議投訴人可考慮諮詢獨立法律意見。



在急速生活節奏中想擴闊社交圈子以覓真命天子，有人會選用交友配對服務。（Istock）

消委會指，除了由傳統的配對服務公司提供個人化的推薦和跟進，或參加配對聚會，透過面對面的交流尋找合眼緣的對象，近年亦有不少人選用交友應用程式，以便隨時隨地根據個人意向選擇對象。

消委會接推薦對象未符合要求、會員質素參差等投訴

然而，消委會屢有接獲關於交友配對服務的投訴，包括推薦對象未符合要求、交友程式的會員質素參差等。消委會呼籲業界以消費者體驗為本，在交易前先與消費者仔細溝通擇偶條件，並清楚準確地記錄相關要求，盡量提高篩選對象的透明度，堅守誠信，勿作出難以兌現的承諾。

消委會又指，交友應用程式的營運商亦可考慮改善其用戶註冊流程，例如設立驗證程序，以加強用戶資料的可靠性和避免有虛假用戶登記。當收到用戶舉報時，商戶應積極處理，剔除有問題的用戶，以改善整體服務體驗。

消委會：應管理期望 明白不一定能成功配對符合全部條件對象

另一方面，消費者及其家人亦應管理本身的期望，明白交友配對服務不一定能成功配對百分百符合全部條件的理想對象，而在使用交友應用程式時亦要提高警覺，免墮網上情緣騙案。

消委會提醒慎選交友配對服務，認清兌現承諾能力。

消委會提醒消費者在使用交友配對服務或應用程式時，留意以下事項：

- 實體店的配對服務一般都設有諮詢環節，消費者在購買服務前，除了要了解服務費用、期限外，亦應了解服務內容，例如推薦對象次數、約會次數、活動形式等，同時了解推薦標準，例如與商戶協定哪些要求屬必要條件，哪些要求屬於喜好但非必要等

- 消費者亦應仔細及冷靜考慮清楚商戶開出的承諾是否有能力兌現，抑或是不切實際及誇大的推銷手法

- 購買服務後應和商戶保持良好溝通，以安排約會或調整配對方向等

- 配對成功與否受多種因素影響，消費者及其家人應管理本身的期望，明白並非一定可以配對到完全符合期望的對象

- 不論是購買線下配對服務，還是線上交友程式，消費者都應在交易前仔細閱讀合約條款，不應盡信銷售職員的陳述，並在交易後保留收據和合約。如曾經與商戶溝通擇偶條件，亦可保留有關溝通紀錄，以作憑據

- 在購買交友程式付費會籍時，消費者應留意程式是否設有自動續訂的設定，如不打算繼續使用訂閱服務，須自行於應用程式商店取消訂閱，或適時向商戶提出終止服務要求，以免在不知情下被續期及收費。消費者應注意單純移除應用程式並不等同要求取消服務。

