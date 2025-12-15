消委會去角質潔面｜Bifesta、CeraVe性價比最高　媲美$440 Aesop

消費者委員會測試25款去角質潔面產品，有12款獲5星總評。其中日本Bifesta的碳酸潔面泡沫（亮肌去角質型）性價比最高，僅售40元，每毫升售價只需0.2元，聲稱適合所有膚質。其次是中國製CeraVe，售260元，每毫升售價約0.5元



澳洲品牌Aesop同樣獲5星，75毫升產品售440元，每毫升約5.9元，是5星產品之中性價比最低，亦是所有測試產品之中最貴。



最便宜與最貴產品相差逾28倍

消委會測試了25款去角質潔面產品樣本，主要購自個人護理用品店、百貨公司及美容用品專門店。測試中，19款產品標示含有果酸或水楊酸等化學去角質成分，而其中9款則添加了磨砂粒子。這些樣本的價格從29元到450元不等，以每毫升或克的價格計算，最便宜和最貴的差距超過28倍。

由於香港暫未制定相關法例來保障去角質潔面產品的化學安全，測試參考了歐盟及內地的相關標準。25個樣本當中，有12個樣本在所有化學測試中均獲5分滿分，總評分亦同為5分。

$40 Bifesta 碳酸潔面泡沫性價比最高

性價比最高的是日本Bifesta的碳酸潔面泡沫（亮肌去角質型），僅售40元，每毫升售價只需0.2元；聲稱適合所有膚質。其次是中國CeraVe的SA水楊酸煥膚潔膚露，473毫克售價為260元，每毫升售價只需0.5元，聲稱適合乾性、粗糙、凹凸不平的肌膚。

消費者提醒消費者，應在選擇和使用去角質潔面產品時，應先局部試用，尤其是對於皮膚敏感或有過敏病史的消費者，並遵循產品的使用建議與頻率，並在使用後儘快進行保濕和防曬護理。