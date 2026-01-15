消委會｜長者買漸進眼鏡　職員以一枚鏡片報價　埋單總額超預算

香港人口老化問題持續，同時帶來銀髮商機，不過部份長者消費時卻誤墮消費陷阱。消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，提及有長者到眼鏡店購買一副漸進眼鏡，表明預算花費僅為2000元，職員先以優惠套餐招徠，令事主覺得符合預算，進店驗眼，其後以鏡片不適合為由，建議他分開選購鏡架及鏡片，並口頭報價。豈料事主結帳細閱單據時，才發現職員以一枚鏡片價錢報價，即合計須繳付3100元，超出預算。李先生質疑眼鏡店有誤導之嫌，遂向消委會投訴。



消委會提醒商戶應將心比心，設身處地考慮樂齡消費者的需要及能力，切勿過份推銷；而在推廣優惠時，提供清晰、具體及完整的收費說明。



消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，提及有長者到眼鏡店購買一副漸進眼鏡，並向職員表明連醫療券預算為2000元，對方建議他分開選購鏡架及鏡片，並作出口頭報價，豈料結帳時才發現職員的報價是一枚鏡片原價，他最終須繳付3100元，超出預算。圖片並非涉事眼鏡店或眼鏡品牌。（資料圖片）

長者配眼鏡 曾表明預算2000元

李先生打算利用長者醫療券資助購買一副漸進眼鏡，到一間眼鏡店查詢時，已表明連醫療券預算為2000元。職員介紹兩款鏡片連鏡架套餐，他起初認為價錢符合預算，遂繳付200元接受驗眼服務。

職員其後指根據其老花度數，兩款套餐的鏡片均不適合，遂建議他分開選購鏡架及鏡片，以便選擇在功能及舒適度上更適合的鏡片。職員就兩款品牌的鏡片口頭報價，其中一款為4000元，超出李先生預算，他最終選擇另一款1600元的鏡片，並選購900元的鏡架。

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，提及有長者到眼鏡店購買一副漸進眼鏡，並向職員表明連醫療券預算為2000元，對方建議他分開選購鏡架及鏡片，並作出口頭報價，豈料結帳時才發現職員的報價是一枚鏡片原價，他最終須繳付3100元，超出預算。圖片並非涉事眼鏡店或眼鏡品牌。（資料圖片）

先以優惠套餐招徠 再以鏡片不適合 推介更貴組合

然而，職員卻開出一張3100元的收據，他查閱收據時，始發現職員之前的口頭報價是一枚鏡片的原價，兩枚鏡片折扣後仍需2200元，超出預算。李表示，當時已在店內逗留超過兩小時，只想盡快離開，最終同意購買，當中1000元以醫療券支付。他質疑眼鏡店有誤導之嫌，遂向消委會求助，要求對方退回差價。

涉事眼鏡店回應指，職員在介紹鏡片時已說明鏡片價格，但明白投訴人對報價的理解存在落差，引致雙方在溝通上出現誤會。在消委會的調停下，眼鏡店提出將鏡片免費升級至具備變色功能的漸進鏡片，獲投訴人接受，個案得以順利解決。

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊。（許湖洪攝）

消委會：呼籲商戶勿過份推銷 家人可陪同簽合約

消委會提醒，若計劃北上配眼鏡，除考慮價格因素外，消費者亦應考慮眼鏡配處的方便性，因配戴新眼鏡適應需時，期間可能需要往返內地尋求視光師調整眼鏡，交通及時間成本因而增加，同時亦須注意跨境消費的風險。

消委會又指，家人在徵得長者同意後可協助檢查賬單、銀行月結單等資料，亦可主動為他們講解冗長繁複的合約條款，並陪同簽署合約。

消委會提醒商戶應將心比心，設身處地考慮樂齡消費者的需要及能力，為其推介合適的產品或服務，切勿過份推銷，以免得物無所用。此外，在推廣優惠時，提供清晰、具體及完整的收費說明，若消費者未能享用優惠，亦應清楚講解不適用的原因。