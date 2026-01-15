宏福苑火災｜麥美娟稱授權票限制可再「加辣」　業主應參與更多

立法會昨日（14日）就大埔宏福苑五級火後的安置等問題作討論，民青局局長麥美娟在會上指，將修訂建管條例，包括就大型維修工程和大額採購提高親身出席和投票門檻、就授權票設上限等。她今日（15日）在電台節目上說，有意見反映新修訂將會增加業主立案法團召開會議的難度，但會再諮詢業界及立法會意見，有需要或會「加辣」，例如業主需在證人見證下簽署授權書等。



1月14日，新一屆立法會首次大會，民政及青年事務局局長麥美娟出席發言。（立法會直播）

麥美娟今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，在現行制度下，每戶業主需集資3萬元，並有5%業主同意進行的工程便是「大維修」工程。她指在2024年已就建管條例進行第一輪修訂，以往未必獲社會關注和接受，今次因宏福苑火災，社會關注度提高，遂進行第二輪修訂。

麥美娟提到，過去有顧問公司建議業主除符合屋宇處規定的工程外，再建議額外增加其他工程，令大維修成本上升。因此在新修訂下，大維修金額愈大，便需獲更多業主同意，「（業主）愈畀得多錢，應該要更加關注」。

1月14日，新一屆立法會首次大會，民政及青年事務局局長麥美娟出席發言。（鄭子峰攝）

至於委任代表文書，即「授權票」，麥美娟指新修訂會就每人可獲的授權票設上限，法團在開會前亦需列出已簽署授權，及獲授權人名單，屆時業主如發現不妥，「見到佢隔離屋嗰個其實都搬走咗10年，點解仲可以有人簽授權書」，便可提出要求法團驗證。她補充指，業主如能親自出席會議，授權將被視為無效。

麥美娟指就授權票限制，會再諮詢業界及立法會意見，以審視有否需要「加辣」，如業主需在證人見證下簽署授權，或需寫明各議程的投票意向等。另外，新修訂條例亦會要求顧問公司、法團等作利益申報，如顧問公司需申報與工程公司過去有多少生意來往，若顧問公司拒絕透露，業主應考慮是否聘用該公司。

大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

她續說新修訂亦會列明業主大會的議程、會議召開等安排，如過去有大會臨時取消，或有業主收集到足夠業主召開會議後，想討論的議題卻不在議程中等。麥美娟提到有意見反映新修訂下「難開會」，她指過去業主「一要夾錢就出嚟，跟住就嗌交」，然後便要求政府幫忙，但平日則不關心大廈管理，「業主係咪應該要參與更多呢」。她指希望業主多親身參與，如為方便開會而降低標準，是本末倒置。