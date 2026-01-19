警方無人機「行咇」憑觸覺擒13犯人　周五擴至山頂長洲等4警區

警方去年推出「小型無人機先導計劃」，透過無人機配合「警員觸覺」的高空監察，成功識破見警車即閃避、神色閃縮的通緝犯與毒販，至今已拘捕13人。



警方亦宣布將於本周五（23日）開展第二階段計劃，引入「自動化無人機庫」，巡邏範圍由邊境及西九龍，擴展至山頂、長洲及南丫島等旅遊熱點，而市區犯罪惡高空巡邏亦都會再擴展至荃灣、元朗、秀茂坪及中區警署四個警區，進一步強化搜救與罪案預防能力。



警方亦宣布將於本周五（23日）開展第二階段計劃，引入「自動化無人機庫」，巡邏範圍由邊境及西九龍，擴展至山頂、長洲及南丫島等旅遊熱點。（王海圖攝）

自動化無人機庫單機可覆蓋範圍達150公頃，相當於7個維園，涵蓋100個屋苑，全天候不定時巡邏。（王海圖攝）

無人機配合「警員觸覺」在高空監察。（王海圖攝）

無人機庫具備熱成像及夜視鏡等功能可在山頂等較地勢複雜地區高空巡邏。（警方提供）

高空「鷹眼」識破犯罪觸覺 巡邏近千次拘13人涉藏毒、盗竊等

警方去年5月開展首階段小型無人機行動調配計劃，於打鼓嶺邊境及西九龍市區高空「行咇」巡邏。

警方大型活動科重點及搜查組警司高仲英透露，無人機能捕捉地面警員難以察覺的細節，例如觀察到有人見到警車後突然改道、故意看錶或轉身等巴士等閃縮行為。這些被形容為「敏銳警員觸覺」的特點，配合地面部隊截查，成功偵破藏毒、盜竊及截獲多名通緝人士。

截至去年底，有熱像儀及夜視鏡等功能的無人機在邊界警區及西九龍總區巡邏，當中於打鼓嶺一帶的邊境路徑一共執行664次巡邏；至於西九龍市區則有302次高空巡邏，一共拘捕12男一女、包括涉及3宗藏毒、4宗盗竊、6宗通緝人士及一宗未攜帶身份證明文件案件。

右起，長洲分區指揮劉鍵衡、山頂分區指揮官李國耀及警方大型活動科重點及搜查組警司高仲英。（許湖洪攝）

次階段挑戰市區複雜訊號 擴大至中區、秀茂坪、元朗及荃灣警區

高仲英指首階段運作達到100%飛行安全紀錄，「無任何就住飛行嘅行動出現問題 ，亦都喺飛行過程裏面係受到持份者嘅接受同支持」。計劃也能應用在反罪惡、高空監察、交通管制及宣傳及訓練五大分類，反映資源調配正確。

第二階段計劃將於本周五正式啟動，重點將放在市區複雜訊號源下的運作，巡邏範圍擴大至中區、秀茂坪、元朗及荃灣警區。目前全港已有約800名警員接受相關訓練，未來無人機與地面警力的協作將更趨頻繁，覆蓋範圍與巡邏路線亦會全面提升。

高仲英說：「有機會會遇到嘅警務場景會多咗，即係話無人機同地面警務人員嘅合作係會頻繁咗、嘗試得多咗。」

高仲英透露無人機能捕捉地面警員難以察覺的細節。（王海圖攝）

無人機庫增廣播功能 助長洲飄色間疏導遊人

第二階段的另一重點是部署「自動化無人機庫」於山頂、長洲及南丫島這些地貌複雜、有窄巷山徑的地方。

其中針對山頂豪宅區的保安難點、單線道路延誤、行山人士搜救困難及節目人流壓力﹐自動化無人機庫單機可以覆蓋範圍達150公頃，相當於7個維園，涵蓋100個屋苑，全天候不定時巡邏。利用熱成像技術可偵破山坡叢林可疑動。

山頂分區指揮官李國耀指出其中針對假期交通擠塞及旅遊，無人機可實行兩文三語廣播提醒屋苑防罪，亦可在搜救行動中確認求助者身份。

至於長洲及南丫島，警方表示離島建築密集、尤其是長洲道路狹窄及地形崎嶇，無人機能高空俯瞰、補足地面巡邏死角。長洲分區指揮劉鍵衡透露，今年太平清醮飄色巡遊期間將動用無人機監察碼頭人流，「（當日）島上有2萬人連遊客都有2萬人，就會雙倍我哋個（管理）人數...我哋會透過無人機講解一般市民喺地平望到嘢，我哋可以喺高空望到......通知佢，（例如）其實你前面已經好多人，等船大約幾耐。」他說相對現時僅拉起封鎖線才做到廣播，更能成功幫助到警務人員工作。

▼2025年5月的長洲飄色巡遊▼



+ 2

先導計劃將一直運作 全港區區有無人機暫無時間表

至於市區反罪惡高空巡邏，警方指就地區特色及行動需要，將會彈性調節調配地點及時間並且與閉路電視發揮互補不足及協同效應，未來亦都將會以無人機為核心驅動，運用科技提升警務效能期望建立更加人工智能、更安全的社區。

目前警方共配備10部無人機庫系統，其中4部投入自動化巡邏，其餘用於更替及訓練。高仲英表示，雖然暫未有全港普及的時間表，但會持續運作首兩階段計劃，並根據實戰經驗完善資源調配，確保市民不會因經濟或地理環境而得不到適時的警務支援。