惠康百佳價格戰全場88折　街坊讚平過北上　學者料超市執笠潮未止

【超市優惠／百佳88折／惠康88折／京東佳寶】本港超市長期由兩大集團壟斷，惟近年港人掀起北上消費及網購熱潮，內地財團南下進攻香港市場，例如京東去年收購佳寶後不時推出8折優惠，似乎正在重構本地零售格局。



百佳及惠康近日罕有齊推全場貨品88折優惠，葵芳兩間超市今午（17日）人頭湧湧，部份貨架清空，不少街坊大讚抵買，稱相比北上及網購更便宜。有家庭主婦說︰「特登揀今日買多啲，有啲特價品再有折好平。」



經濟學者李兆波分析指，現時超市競爭激烈，京東佳寶近期更增加貨品種類及主打平價，恐動搖傳統超市的競爭力，百佳及惠康只能加入價格戰避免客群流失，惟長期價格戰將降低利潤，預料今年市場充滿挑戰，將再有超市結業。



百佳昨日（16日）至明日（18日）三日，全線門店消費滿168元，可享八八折優惠。（林子慰攝）

百佳及惠康罕有齊推88折優惠

踏入2026年，本港超市掀起新一輪價格戰，佳寶超市自去年被京東收購後，採取進取攻勢，已先後推出三次全線八折優惠，合計推出8日。反觀百佳及惠康只透過App發放優惠券，以及定期與信用卡合作推出92折優惠，雙方折扣時間也不重疊。

不過，百佳及惠康突然罕有齊推優惠，百佳會員1月16日至1月18日期間到全線門店消費滿168元，可享88折優惠；至於惠康顧客1月17日到全線門店買滿188元，同享88折優惠。

有顧客表示，特意趁特價「買多啲」，為家人儲定乾糧。（林子慰攝）

家庭主婦︰相比網店或北上購物更便宜

記者今午約6時分別前往葵芳兩間超市觀察，發現百佳及惠康門外同樣貼滿88折優惠海報。其中葵芳廣場惠康的人流較平日高，部份貨架清空，包括安全套及廁紙等，另外今期的推廣產品及相關贈品也特別受到歡迎。

店內不少購物車都擺滿「戰利品」，大部份街坊齊讚抵買，其中有家庭主婦特意趁惠康88折特價「掃貨」為丈夫及兩女儲糧。她認為相比網店或北上購物更便宜，預料花費逾200元，「如果本身是特價，折上折後就更抵。」

惠康顧客1月17日到全線門店買滿188元，享88折優惠。（網上圖片）

惠康的推廣產品包括高露潔牙膏，售199.6元4支，附送5款贈品。（網上圖片）

折扣價$175買4支牙膏送5件贈品 有行李箱及泰國米等

若翻查網上資料，惠康的推廣產品包括高露潔牙膏，售199.6元4支，贈送19吋行李箱、衞生紙10卷裝、金鳳泰國香米1公斤、抽紙5包裝、洗衣珠5包裝，稱禮品總值455元。換言之，折扣後只需175.6元便可獲得上述商品。

百佳的推廣產品大送贈品，不少貨架已被清空。（林子慰攝）

在百佳「掃貨」的王女士手推車上堆滿貨品，大部份是贈品，包括紙巾及出前一丁等。（林子慰攝）

百佳贈品貨架被搶購一空 顧客手堆車「堆積如山」

好爵中心百佳的贈品貨架亦被搶購一空，由於王女士購買了蠔油優惠裝及家居護理產品，獲得大量贈品，包括紙巾及出前一丁等，因此手推車已「堆積如山」。她表示每次購物前都在網上格價心頭好，「邊間平啲去邊間」，認為今期百佳的貨品較抵買。「𠵱家好平，而且好多嘢送。」

經濟學者李兆波表示，現時市場競爭對手多，百佳及惠康不再像以前獨佔市場。（資料圖片）

學者︰兩大超市加入價格戰有效防止客群流失

經濟學者李兆波表示，現時超市市場的競爭激烈，外加近年京東佳寶的貨品種類增加，價錢便宜，吸引更多市民關注，百佳及惠康不再像以前獨佔市場。他認為傳統超市的舖位佔地大、營運成本高，料兩大超市經營上大受壓力。

他分析指，兩大超市加入價格戰確實有效，能避免客群流失至佳寳等競爭對手，但不是長期的辦法，「長期打會影響利潤，對股東來說回報低。」

此外，近日屹立大窩口商場30年的百佳結業。他預計今年傳統超市的競爭繼續激烈，將充滿挑戰，估計再有超市結業。